Строительство аризонского объекта компании уже отстает от графика из-за нехватки рабочей силы.

Пока мы все готовимся к большому празднику, TSMC тихо объявила об отставке своего председателя совета директоров Марка Лю. Эта новость для многих стала неожиданностью, учитывая последние успехи TSMC. Компания опубликовала свое решение 19 декабря в документах для регуляторных органов, поэтому создается впечатление, что совет директоров, возможно, не хотел, чтобы эта новость появилась в заголовках газет. Время они выбрали конечно немного странное для такого важного решения, учитывая близость к всеобщему празднику, да и сам способ подачи такого важного события вызывает вопросы. Учитывая странный характер увольнения, сейчас ходят слухи, что оно во многом связано с проблемным объектом компании в Аризоне, который компания пытается запустить с 2021 года.

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По данным Techpowerup, на прошлой неделе TSMC неожиданно для всех объявила, что Марк Лю не будет выдвигать свою кандидатуру в совет директоров на следующий срок и уйдёт на пенсию. Для справки, Марк присоединился к компании в 1993 году и занял пост председателя правления, когда основатель компании доктор Моррис Чанг ушел на пенсию в 2018 году. Однако, хотя уход на пенсию после 30 лет работы в компании не является чем-то необычным, по мнению Tom 's Hardware, это "тихое увольнение" свидетельствует о том, что Лю, по сути, вынудили покинуть компанию. Основная причина такого мнения заключается в том, что его уход был неожиданным для специалистов и объявлен TSMC, а не самим Лю. Всем известно, что в 2018 году когда уходил на пенсию Моррис Чанг, он сделал заявление от своего имени.

Эксперты считают, что фабрика TSMC Fab 21 является основным источником многих проблем компании.

Учитывая странные обстоятельства и время объявления об отставке, есть основания полагать, что это связано с трудностями, которые испытывает TSMC из-за проблем с новым заводом Fab 21 в Аризоне. Компания планировала наладить на американской площадке производство по техпроцессам 3-нм и 5/4-нм, однако вынуждена была отложить запуск с 2024 на 2025 год. В компании заявили, что причиной задержки стала неспособность найти достаточно опытных рабочих для установки и эксплуатации необходимого уникального оборудования. Эта ситуация привела к тому, что ныне бывший председатель попал в неприятную ситуацию, когда сказал, что людям не следует работать в полупроводниковой промышленности, если они не хотят соответствовать культуре труда компании. Кроме того, один "диванный эксперт" сказал, что TSMC следовало построить свой завод в другом месте, поскольку выбранная для строительства площадка изначально была проблемной из-за дефицита рабочей силы и водных ресурсов в регионе.

Мало того, китайское правительство также было недовольно планами расширения компании в США. Год назад в одной из государственных газет появилась редакционная статья, обвиняющая TSMC в том, что правительство США обманом заставило ее добавить передовые узлы в США. Сообщается также, что ныне вышедший на пенсию основатель Моррис Чанг тоже был недоволен планами расширения в США, а трудности, возникшие после их объявления, привели к заключению коллективного соглашения в TSMC об отправлении Лю на пенсию.

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На данный момент совет директоров рекомендовал своему генеральному директору Си Си Вэю заменить Лю. Даже с приходом нового председателя еще неизвестно, что произойдет с объектом в Аризоне. Сообщается, что он еще не получил никаких средств в рамках Закона "CHIPS", и при этом компания уже объявила о 40-миллиардных инвестициях в американский проект. Создаётся впечатление, что этот завод превращается в обузу для TSMC.