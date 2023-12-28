Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Зонд OSIRIS-REx по сбору образцов астероидов начал новую миссию под названием OSIRIS-APEX
Космический зонд OSIRIS-REx теперь называется OSIRIS-APEX и отправился на встречу с астероидом, который в 2029 году пролетит рядом с Землей.

реклама

Космическая миссия НАСА "OSIRIS-REx" прошла с большим успехом - по крайней мере, нам так сообщили. Технические специалисты до сих пор не могут открыть контейнер с образцами астероида, доставленного на Землю в октябре, из-за заклинивших болтов. Но теперь космическому аппарату предстоит выполнить совершенно новую задачу. Все что НАСА сейчас смогло сделать - переименовать космический аппарат OSIRIS-REx на OSIRIS-APEX. Новая миссия начнется с осмотра другого астероида, который недавно пролетел вблизи Земли.

реклама

Главной целью "обновленной" миссии является космическая глыба, известная как 99942 Апофис – астероид S-класса диаметром около 370 метров. Апофис состоит из силикатных пород и отложений никеля и железа, что резко отличает его от астероида C-класса "Бенну", образцы которого аппарат собрал в 2021 году.

Если оставить в стороне сомнительный подвиг по возвращению образцов астероида на Землю, аппарат OSIRIS-REx (расшифровывается - Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security - Regolith Explorer) продолжит исследование других астероидов. Пролетев миллионы километров и исследовав поверхность астероида, у космического аппарата еще осталось около четверти своего топлива. НАСА использует это топливо, чтобы доставить переименованный аппарат OSIRIS-APEX (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security – Apophis Explorer) в нужную точку космоса для изучения Апофиса во время и после его приближения к Земле.

На первый взгляд Апофис кажется самым обычным астероидом, если не считать того факта, что он так близко приблизился к Земле. По прогнозам НАСА, в 2029 году Апофис пройдет в пределах 32 000 км от Земли, то есть гораздо ближе, чем орбита Луны и даже ближе, чем некоторые искусственные спутниковые орбиты. По оценкам ученых, космический камень такого размера приближается к поверхности Земли лишь раз в 7500 лет.


Космическому аппарату OSIRIS-APEX необходимо набрать необходимую скорость перед встречей с астероидом в 2029 году. После сброса образцов астероида Бенну аппарат покинул орбиту Земли; следующий этап миссии – первый из шести гравитационных манёвров вокруг Солнца. Добавьте к этим маневрам ещё три гравитационных манёвра вокруг Земли, и OSIRIS-APEX будет готов приблизиться к Апофису в апреле 2029 года. Астрономы прогнозируют, что Апофис приблизится на максимальное расстояние 13 апреля 2029 года (в пятницу тринадцатого числа, как полагается).

Ученые были удивлены, обнаружив, что астероид Бенну имеет очень рыхлый реголит. Зонд зафиксировал выброс в космос мелких камешков при сверлении, а поверхность астероида почти проглотила "ноги" космического аппарата, когда он собирал образцы. Хотя Апофис имеет другой состав, ученые предсказывают, что взаимодействие с гравитацией Земли может вызвать землетрясения, оползни и другие геологические потрясения на Апофисе. OSIRIS-APEX будет использовать те же инструменты, которые он применял для изучения состава астероида Бенну.

рекомендации
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Хотя аппарат уже расстался со своим оборудованием для сбора образцов (сейчас оно в Космическом центре имени Джонсона НАСА), он повторит успешный манёвр снижения к Бенну. Подойдя к поверхности и запустив двигатели, НАСА надеется "взбудоражить" поверхность и обнажить нижележащие породы. Если всё пойдёт по плану, в ближайшие несколько лет мы вряд ли услышим много новостей об OSIRIS-APEX, пока он маневрирует в нужную точку космоса для этой сложной операции.

#космос #nasa #наса #земля #osiris-rex #астероид апофис #osiris-apex
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Япония предпримет третью попытку запуска ракеты H3 в феврале
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

"ВО": Дальнобойные ракеты ВС РФ накрыли секретный поезд с ЗРК Patriot в районе Херсона
24
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
49
Официально представлен электромобиль Xiaomi SU7, который будет работать на HyperOS
+
Возвращаемая ступень ракеты Falcon 9 практически уничтожена при транспортировке
13
В Санкт-Петербурге планируют построить два крупнейших небоскреба на континенте — 555 м и 703 м
17
Для Су-57 разработали новый двигатель АЛ-51Ф1 или «Изделие 30»
3
Криптовалюта мамы Виталика Бутерина за сутки подорожала в 3 раза – стоимость Metis достигла $400 млн
7
Российские потребители отказываются от смартфонов Samsung и Apple – бренды вылетели из первой тройки
16
Немецкий автопром могут продать Китаю
4
Инсайдеры Tesla говорят, что производство Cybertruck — это катастрофа
4
Российская миссия «Луна-27» может получить два аппарата в целях повышения надёжности
+
Инженеры «Ростеха» приступили к модернизации Т-14 «Армата» – танк получит 152-мм пушку
4
Модернизированные комплексы Серп прошли заключительные испытания на одном из объектов инфраструктуры
3
Возвращение Blizzard в Китай с World of Warcraft знаменует собой новую игровую эру
+
Акции игровых китайских компаний выросли на фоне смягчения регулятивной политики Пекина
+
«Лаборатория Касперского» запустила Kaspersky Who Calls RES API — веб-сервис по борьбе с телефонным мошенничеством и спамом
1
Арктический 'Урал' прошел 500 км в мороз -50°C без дополнительной заправки
+
Австралийский стартап Neumann Space успешно испытал инновационный космический двигатель
2
Рекордный полет SpaceX стал одновременно аварийным
1
NASA с помощью лазера прислало на Землю из космоса видео
+

Популярные статьи

Почему Индия отказалась от французских истребителей Rafale даже за 25% от их стоимости
11
Как я купил бюджетный SSD и очень пожалел или почему не нужно экономить на качестве и объеме
75
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 60 тысяч рублей для любых игр с 60+ FPS (декабрь)
46
Собираем игровой ПК, который не пожелаешь даже врагу или изощренная месть начальнику на Новый год
36
"Нефариус" - очень спорный мистический триллер
1
США построили АНПА "Касатка" для противодействия России в Арктике и Китаю в Тихом океане
2
О 10 значимых глубоководных открытиях 2023 года
1
БПЛА палубного базирования кардинальным образом изменят способы ведения боевых действий на море
4
КВ-3: несостоявшийся прорыв советских танковых войск. История одного секретного проекта
3
Новая китайская стелс-технология "превращает" крылатые ракеты в пассажирские самолеты
7

Сейчас обсуждают

Андрей Терентьев
16:19
Из нержавейки нельзя сделать более круглые и сохранить прочность
Инсайдеры Tesla говорят, что производство Cybertruck — это катастрофа
Александр Войтюк
16:16
Это для того пишете, чтобы не удивлялись при повышении? Отсосите! Проживем вообще без интернета.
Стоимость домашнего интернета в России начинает повышаться
Подарочек
16:10
Какие тебе аргументы нужны?
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Truth Sееker
16:09
У тебя даже перефорс примитивный, не говоря уже об отсутствии аргументов. Все же конструктивный диалог это не твоё.
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Serg Lorienser
16:08
О Боги, какие же вы с болот недалёкие.... а ещё под Одессой уничтожено три шахты с межконтинентальными ракетами с ядерными боеголовками... ну долбоебы..
"ВО": Дальнобойные ракеты ВС РФ накрыли секретный поезд с ЗРК Patriot в районе Херсона
Tatsiana Zhauniarovich
16:08
Увы, да
В Санкт-Петербурге планируют построить два крупнейших небоскреба на континенте — 555 м и 703 м
Lexagon
16:07
500 миль для русскоязычной аудитории - то, что доктор прописал! Тут даже цикл EPA ни к месту упомянут, поскольку презентация была в Китае, использовался цикл CLTC и километры.
Представлены характеристики электромобиля Xiaomi SU7 с запасом хода 500 миль и датой выпуска в 2024г
Подарочек
16:05
я согласен у тебя клоунское поведение, ничего от тебя нового я не ждал, ты же не можешь по нормальному общаться уже 120
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Емельян Пугачев
16:04
СРЕДНЕАЗИАТСКИЕ РЕСПУБЛИКИ НЕ ОТДЕЛЯЛИСЬ. РОССИЯ ПОЛУЧАЕТСЯ ИХ БРОСИЛА. ЭТО ЕЛЬЦИН И ОКРУЖЕНИЕ. С СОВЕТНИКАМИ ОТДЕЛИЛИ РОССИЮ ОТ СРЕДНЕЙ АЗИИ.ЛАДНО ТОГДА УКРАИНА И .БЕЛОРУСЬ И РОССИЯ СОЗДАЛИ СНГ, НО С...
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Truth Sееker
16:03
С чего это я переобулся? Сам придумал "злого буратину", сам его разоблачил. Клоунское поведение, в общем.
Морозы заставили изменить отношение к России у части казахстанского общества
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем