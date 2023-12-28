Космический зонд OSIRIS-REx теперь называется OSIRIS-APEX и отправился на встречу с астероидом, который в 2029 году пролетит рядом с Землей.

Космическая миссия НАСА "OSIRIS-REx" прошла с большим успехом - по крайней мере, нам так сообщили. Технические специалисты до сих пор не могут открыть контейнер с образцами астероида, доставленного на Землю в октябре, из-за заклинивших болтов. Но теперь космическому аппарату предстоит выполнить совершенно новую задачу. Все что НАСА сейчас смогло сделать - переименовать космический аппарат OSIRIS-REx на OSIRIS-APEX. Новая миссия начнется с осмотра другого астероида, который недавно пролетел вблизи Земли.

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Главной целью "обновленной" миссии является космическая глыба, известная как 99942 Апофис – астероид S-класса диаметром около 370 метров. Апофис состоит из силикатных пород и отложений никеля и железа, что резко отличает его от астероида C-класса "Бенну", образцы которого аппарат собрал в 2021 году.

Если оставить в стороне сомнительный подвиг по возвращению образцов астероида на Землю, аппарат OSIRIS-REx (расшифровывается - Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification and Security - Regolith Explorer) продолжит исследование других астероидов. Пролетев миллионы километров и исследовав поверхность астероида, у космического аппарата еще осталось около четверти своего топлива. НАСА использует это топливо, чтобы доставить переименованный аппарат OSIRIS-APEX (Origins, Spectral Interpretation, Resource Identification, and Security – Apophis Explorer) в нужную точку космоса для изучения Апофиса во время и после его приближения к Земле.

На первый взгляд Апофис кажется самым обычным астероидом, если не считать того факта, что он так близко приблизился к Земле. По прогнозам НАСА, в 2029 году Апофис пройдет в пределах 32 000 км от Земли, то есть гораздо ближе, чем орбита Луны и даже ближе, чем некоторые искусственные спутниковые орбиты. По оценкам ученых, космический камень такого размера приближается к поверхности Земли лишь раз в 7500 лет.





Космическому аппарату OSIRIS-APEX необходимо набрать необходимую скорость перед встречей с астероидом в 2029 году. После сброса образцов астероида Бенну аппарат покинул орбиту Земли; следующий этап миссии – первый из шести гравитационных манёвров вокруг Солнца. Добавьте к этим маневрам ещё три гравитационных манёвра вокруг Земли, и OSIRIS-APEX будет готов приблизиться к Апофису в апреле 2029 года. Астрономы прогнозируют, что Апофис приблизится на максимальное расстояние 13 апреля 2029 года (в пятницу тринадцатого числа, как полагается).

Ученые были удивлены, обнаружив, что астероид Бенну имеет очень рыхлый реголит. Зонд зафиксировал выброс в космос мелких камешков при сверлении, а поверхность астероида почти проглотила "ноги" космического аппарата, когда он собирал образцы. Хотя Апофис имеет другой состав, ученые предсказывают, что взаимодействие с гравитацией Земли может вызвать землетрясения, оползни и другие геологические потрясения на Апофисе. OSIRIS-APEX будет использовать те же инструменты, которые он применял для изучения состава астероида Бенну.

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Хотя аппарат уже расстался со своим оборудованием для сбора образцов (сейчас оно в Космическом центре имени Джонсона НАСА), он повторит успешный манёвр снижения к Бенну. Подойдя к поверхности и запустив двигатели, НАСА надеется "взбудоражить" поверхность и обнажить нижележащие породы. Если всё пойдёт по плану, в ближайшие несколько лет мы вряд ли услышим много новостей об OSIRIS-APEX, пока он маневрирует в нужную точку космоса для этой сложной операции.