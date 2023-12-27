Тизерное изображение подтверждает, что электромобиль Xiaomi будет работать на базе Xiaomi HyperOS.

Электромобиль Xiaomi поступит в продажу в следующем году. Недавно китайская компания анонсировала презентацию, которая состоится 28 декабря и на которой будут представлены передовые технологии, применённые в ее первом электромобиле. Новый электромобиль, получивший название SU7, недавно был замечен на дорогах общего пользования во время тестирования. Сегодня генеральный директор Xiaomi Лэй Цзюнь опубликовал первое официальное изображение будущего электромобиля Xiaomi.

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На тизерном изображении запечатлен электромобиль Xiaomi SU7 в сером цвете, но на старте продаж могут появиться и другие цветовые решения. Подпись под фотографии гласит: «Здравствуй, Xiaomi SU7. Добро пожаловать в мир человека, автомобиля и дома». Это говорит о том, что автомобиль имеет глубокую интеграцию со смартфоном и аксессуарами для умного дома. Опубликованное изображение также подтверждает, что электромобиль будет оснащен операционной системой Xiaomi HyperOS, которая должна обеспечить плавную интеграцию программного обеспечения между автомобилем Xiaomi и телефоном Xiaomi. Электромобиль Xiaomi SU7 имеет пятиспицевые легкосплавные диски с шинами Michelin и желтыми тормозными суппортами Brembo.

Также на фото можно разглядеть фирменный логотип «Mi». Судя по всему, в автомобиле есть камера, прикрепленная к зеркалу бокового обзора, и она должна обеспечивать четкий обзор окружающей обстановки. Мы также можем заметить зеркало заднего вида и большой информационно-развлекательный экран внутри автомобиля, концептуально напоминающий решения от Tesla. Похоже, Xiaomi остановила свой выбор на небольших зеркалах бокового обзора. В автомобиле установлены дверные ручки, расположенные заподлицо, что повышает общую эстетику. В целом, пока тизер даёт лишь приблизительное представление о новинке от Xiaomi.

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SU7 позиционируется как электромобиль представительского класса, ориентированный на конкуренцию с Tesla, NIO, Geely и другими игроками этого сегмента. Ранее появившиеся изображения прототипа SU7 подтверждают наличие датчика LiDAR, размещенного на крыше. Автомобиль оснащен активным крылом, которое предназначено для захвата и перенаправления воздуха для увеличения скорости ускорения. Обычно они встречаются в гоночных и высокопроизводительных автомобилях, где водители хотят максимизировать скорость. Бросаются в глаза также тонкие светодиодные фары и наклонённый вперёд капот, придающие динамичности облику машины. По сообщениям инсайдеров, электромобиль получит трехспицевый руль, выбор режима движения и многое другое. Судя по изображению, опубликованному на Weibo, флагманская модификация SU7 Max получит систему распознавания лиц водителя, интегрированную в среднюю стойку кузова.