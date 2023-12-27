Новое устройство Lenovo будет работать в двух режимах - как обычный ноутбук на Windows и как Android-планшет.

Линейка ноутбуков ThinkBook Plus от китайской компании Lenovo всегда отличалась уникальностью. В недалеком прошлом китайские инженеры выпустили модели с E Ink-дисплеями на обратной крышке ноутбука, дополнительными экранами в области клавиатуры и прочими нестандартными решениями.

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На этом полет фантазии не закончился. Согласно появившимся в китайских соцсетях фотографиям, ноутбук "2-в-1" с отсоединяемым дисплеем, способен функционировать в качестве автономного Android-планшета.

Хотя к этой информации стоит относиться с осторожностью, сама идея не является новинкой. На выставке CES 2014 компания Asus продемонстрировала ноутбук "2-в-1", который представлял собой 13-дюймовый планшет, способный загружать как Windows, так и Android, и который можно было подключить к клавиатуре для использования в режиме ноутбука.

Однако эта модель так и не поступила в продажу, предположительно из-за давления со стороны Microsoft и Google, не заинтересованных в выходе подобного гибридного устройства.

На данный момент неизвестно по каким причинам Lenovo решила возродить эту концепцию в 2024 году. Всем известно, что основной бизнес компании сосредоточен на более распространенных компьютерах потребительского и бизнес-класса, но Lenovo также давно экспериментирует с ноутбуками, в поисках идеи, которая может выстрелить и стать международным хитом.

Lenovo была одной из первых компаний, выпустивших ноутбук со складным дисплеем. А теперь, когда она больше не одинока в этом сегменте, Lenovo начала выпускать и более доступную по цене модель с двумя экранами и шарниром.

Линейка ноутбуков ThinkBook Plus существует с 2020 года и стала платформой, на которой компания реализует еще более смелые идеи, такие как ноутбуки с цветными экранами и экранами E Ink. Так почему бы тогда не предложить клиентам ноутбук на Windows в комплекте с Android-планшетом?

В последние годы Microsoft приложила немало усилий, чтобы сделать Windows более удобной для планшетов операционной системой (в том числе добавив поддержку Android-приложений), но операционная система Android продолжает удерживать лидерство на мобильных устройствах с миллионами приложений и игр, разработанных для сенсорных дисплеев. И хотя на персональный компьютер с Windows можно установить магазин приложений Amazon для доступа к некоторым Android-приложениям и играм, большинство доступно лишь в магазине Google Play, предустановленном на подавляющем числе Android-планшетов с сервисами Google.

Выложенные фотографии не содержат много подробностей о ThinkBook Plus 2024, поэтому у нас нет никакой информации о процессоре, оперативной памяти, накопители информации, технологии экрана и другом оборудовании.

Судя по всему, съёмный планшет будет поддерживать сенсорный ввод и стилус. По словам инсайдера, съемный дисплей функционирует как автономный Android-планшет, но в состыкованном с клавиатурой виде система превращается в "обычный ноутбук".

Пока остаётся неясным, почему Lenovo решило возродить эту концепцию в 2024 году.

Пока неизвестно, будет ли в планшете установлен единый набор компонентов (процессор, память, накопитель и т.д.), или же будут использованы два набора – один для Windows-ноутбука под клавиатурой и другой для Android-планшета в корпусе с экраном.

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Нам, скорее всего, не придется долго ждать, чтобы узнать больше - Lenovo обычно объявляет о новом оборудовании во время ежегодной выставки потребительской электроники, а выставка CES 2024 запланирована на вторую неделю января.