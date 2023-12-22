Скоро появятся новые смартфоны от Samsung с функциями искусственного интеллекта.

Поскольку 2023 год уже почти закончился, компания Samsung без сомнения уже готовится к выпуску своего флагманского смартфона в 2024 году. Новое семейство Galaxy S всегда появляется в начале года, и новая утечка информации позволяет предположить, что до громкой премьеры осталось менее месяца. Более того, в нашем распоряжении оказался официальный перечень технических характеристик Galaxy S24, раскрывающий некоторые ключевые особенности этих смартфонов на операционной системе Android.

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Данная информация любезно предоставлена известным мобильным инсайдером Эваном «evleaks» Блассом. В своём последнем посте в социальной сети X (ранее Twitter) господин Бласс опубликовал скриншот с таймером обратного отсчета, который обнулится ровно в 13:00 по восточному времени 17 января, а затем добавил скандальный пост с таблицей характеристик Samsung Galaxy S, сопроводив ее словами "К чёрту всё". Речь не идёт о полном перечне технических параметров смартфонов, которые обычно можно обнаружить на сайте Samsung после анонса. Это упрощенная сравнительная таблица, показывающая сравнение трех моделей S24 и некоторых функций.

В новую линейку входят базовая модель S24, более крупная S24+ и топовая модель S24 Ultra с наибольшим количеством аппаратных изменений. Базовая модель S24 будет иметь 6,2-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1080p, а в моделях S24+ и S24 Ultra установлены OLED-панели с разрешением 1440p и диагональю 6,7 и 6,8 дюйма соответственно. Все три телефона поддерживают максимальную яркость 2600 нит, что существенно превышает пиковую яркость 1750 нит у S23 Ultra. Телефоны выглядят практически идентично прошлогодним устройствам, но у S24 Ultra плоский дисплей. В спецификациях также говорится, что Ultra будет иметь титановую раму вместо алюминиевой.

Инсайдер добавил, что не ожидает каких-либо серьезных изменений в аппаратном обеспечении камер. S24 Ultra по-прежнему будет иметь основной датчик на 200 МП, тогда как другие модели S24 ограничатся 50 мегапикселями. В утечке информации не указаны другие датчики, но все телефоны должны быть оснащены сверхширокоугольной камерой на 12 МП, а два менее дорогих телефона будут иметь 10-мегапиксельный телеобъектив с 3-кратным увеличением. Что касается модели Ultra, здесь следует ожидать сочетания 10-мегапиксельного 3-кратного телеобъектива и 50-мегапиксельного модуля с 5-кратным увеличением, позволяющего получать 10-кратный цифровой зум.

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Samsung, похоже, немного увеличила емкость аккумулятора, предоставив модели S24 батарею емкостью 4200 мАч (на 300 мАч больше), а S24+ — батарею емкостью 4900 мАч (на 200 мАч больше). S24 Ultra будет иметь емкость 5000 мАч, как и S23 Ultra. Несмотря на одинаковую емкость аккумулятора, новый телефон может работать дольше благодаря новому чипу Snapdragon 8 Gen 3. В спецификации об этом не упоминается, но мы знаем, что североамериканская версия будет оснащена новейшей версией Qualcomm. Этот чип обладает расширенными возможностями обработки искусственного интеллекта, которые Samsung будет использовать для своих новых функций искусственного интеллекта Galaxy. Об этом говорится в утечке обратного отсчета, но остается только догадываться, что смогут с этим сделать новые телефоны Samsung. Мы ожидаем новых утечек информации по мере приближения предполагаемой даты выпуска смартфонов 17 января.