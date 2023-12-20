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Fantoci
Илон Маск утверждает, что Cybertruck можно будет использовать как лодку
«Пакет модификаций» якобы позволит Cybertruck преодолевать 100 метров воды.

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Если вы считаете, что Cybertruck от компании Tesla выглядит достаточно необычно, то приготовьтесь к тому, что он станет еще более странным. Генеральный директор компании Илон Маск заявил в соцсети X в понедельник, что печально известный грузовик из нержавеющей стали можно будет использовать в качестве лодки на короткие расстояния благодаря "таинственному" пакету модификаций, который позволит преодолевать не менее 100 метров по воде.

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Громкое заявление Маска стало ответом на твит Сойера Мерритта, предпринимателя, занимающегося пошивом одежды, и инвестора Tesla. В понедельник Мерритт опубликовал отрывок из интервью Джея Лено, в котором Ларс Морави, вице-президент Tesla по разработке транспортных средств, прокомментировал необычную конструкцию Cybertruck. «Илон действительно хотел сделать из него лодку», — сказал Морави. «Транспортное средство почти плавает, возможно, вам придется добавить немного дополнительной плавучести, чтобы поддерживать его», — сказал Морави Лено. «Если вы достаточно креативны и захотите, вы могли бы придумать, как установить подвесной мотор, подключив его к розетке в салоне, включить с сенсорного экрана и отправиться в лодочную прогулку».

Ответ Маска последовал всего через несколько часов. Он заявил, что в данном пакете модификаций "в основном нужно будет просто обновить уплотнители дверей кабины" - шаг, который может нанести непоправимый ущерб кожаному и насыщенному электроникой интерьеру Cybertruck, если сделать его неправильно.

Но мы то хорошо знаем, что Маск часто говорит то, что впоследствии оказывается малореалистичным или даже не соответствует действительности. Генеральный директор-миллиардер первоначально обещал, что поставки Cybertruck начнутся в 2021 году, но из-за многочисленных конструктивных недостатков сроки были перенесены на 2022 год, а затем на 2024 год. В начале этого года дела обстояли не лучше, что побудило компанию перенести запланированные поставки на третий квартал 2023 года; хотя Tesla была близка к достижению своей цели, поставки фактически начались в четвертом квартале. Незадолго до начала поставок Маск сказал акционерам, что Tesla «вырыла себе могилу с помощью Cybertruck», имея в виду нестандартные материалы автомобиля и странную конструкцию. 

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Это означает, что к заявлению Маска о том, что Cybertruck может быть лодкой, стоит относиться с осторожностью. Сделать Кибергрузовик по-настоящему водонепроницаемым и надёжно работающим на воде вероятно окажется куда сложнее, чем это кажется Илону Маску. Во многих штатах операторы лодок должны иметь выданную государством карту лодочника, пройти курс безопасности при управлении лодкой или выполнить другие государственные требования, прежде чем вывести свое судно на прогулку.

#tesla #илон маск #cybertruck
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