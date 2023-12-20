В будущих автомобилях может появиться разговорный искусственный интеллект TomTom, основанный на технологиях Microsoft и OpenAI.

Генеративный искусственный интеллект стал популярным благодаря своим уникальным возможностям, а также своей тенденцией к неконтролируемому поведению. Так почему бы не применить эту новейшую технологию в автомобилестроении? Компании TomTom и Microsoft объявили о сотрудничестве в разработке "полностью интегрированного" ассистента вождения с искусственным интеллектом, который может быть встроен в будущие автомобили.

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Когда-то TomTom была самой известной компаний, которая предоставляет услуги спутниковой навигации GPS. Однако ее известность значительно снизилась по мере того, как GPS-навигация стала обычным явлением в телефонах и автомобильных навигационных системах. Тем не менее, сейчас компания располагает огромным объемом данных, которые стали более ценными с появлением генеративного искусственного интеллекта. Ведь для того, чтобы большие языковые модели начали правильно работать, необходимо предоставить им большое количество данных.

Партнерство с Microsoft дает TomTom доступ к новейшим языковым моделям OpenAI, а также к облачной инфраструктуре Microsoft Azure. Их цель — интегрировать искусственный интеллект с платформой Digital Cockpit, которую компания надеется продавать автопроизводителям. Ранее у TomTom не получилось убедить автомобильные компании лицензировать свои технологии, но новый искусственный интеллект может это исправить.

Руководство TomTom утверждает, что их искусственный интеллект будет более способным, чем помощники, встроенные в смартфоны. Он позволит водителям беспрепятственно общаться с ИИ для получения навигационных указаний и поиска нужных мест. Правильно запрограммированный чат-бот может быть менее громоздким, чем Google Assistant или Apple Siri, которые часто неправильно понимают команды и могут отвлекать водителя за рулем. Будучи встроенным в автомобиль, искусственный интеллект от компании TomTom также будет более функциональным. Системы на базе смартфонов, такие как Android Auto и CarPlay, не имеют доступа к бортовым системам, но искусственный интеллект TomTom теоретически сможет самостоятельно давать навигационные указания, регулировать кондиционер и поднимать окна.

Цифровая панель от TomTom с искусственным интеллектом.

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Хорошая ли это идея? Мы сможем увидеть ИИ от компании TomTom в действии на выставке CES через несколько недель. До тех пор нам остаётся только гадать о возможностях этой системы. Мы уже видели, как новое поколение ботов с искусственным интеллектом ведет глубокие письменные беседы, но голосовое взаимодействие все еще остается малоэффективным из-за времени обработки ответов ИИ. Google недавно опозорилась из-за того, что выдала смонтированный голосовой разговор со своим ИИ Gemini за разговор в реальном времени. TomTom не первый, кто экспериментирует с генеративным ИИ в автомобилестроении. В начале этого года Mercedes провёл кратковременное тестирование голосового управления ChatGPT в своих автомобилях, но на этом все и закончилось.