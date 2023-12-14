Секретный предохранитель позволит AMD узнать, что вы занимались разгоном, если что-то пойдет не так.

В настоящее время AMD и Intel разрешают разгонять процессоры на своих рабочих станциях, а также процессоры высокого класса (HEDT), но клиентов не предупреждают, что разгон может привести к поломке, которая приведет к аннулированию гарантии. Недавно выяснилось, что AMD использует засекреченный метод определения разгона процессора: скрытый предохранитель, который перегорает, когда пользователь включает эту функцию. AMD заявила, что разгон не приведет к автоматическому аннулированию вашей гарантии, но предохранитель даст компании знать, чем вы занимались перед поломкой процессора.

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Для справки, AMD выпустила свои новые процессоры серии Threadripper 7000 в ноябре, так что фанаты "Красной команды" только начинают с ними знакомиться. Клиентам доступны стандартные и профессиональные версии процессоров, и все они «разблокированы для разгона». Однако в интернете появилась противоречивая информация, что разгон все таки приведет к аннулированию гарантии. Автором этого сообщения является пользователь Twitter, который поделился скриншотом с предупреждением в BIOS о том, что его гарантия аннулирована, поскольку он включил разгон. В биосе также можно рассмотреть, что разгон включен постоянно, что эта функция включена постоянно. Зачем же тогда AMD установила внутри процессора предохранитель, который перегорает при включении разгона и аннулирует гарантию? На этот вопрос AMD уже дала ответ.

Как и раньше, разгон на новейших процессорах AMD разрешен, но если что-то пойдет не так, ваша гарантия окажется бесполезной. Фото: AMD

AMD подтвердила наличие предохранителя редактору Tom’s Hardware: «Новые процессоры Threadripper 7000 действительно имеют предохранитель, который перегорает при включении разгона. Для ясности, перегорание специального предохранителя не лишает клиента гарантии». Получается так, разгон приемлем и поддерживается AMD, но любое повреждение приведет к аннулированию гарантии, поэтому пользователи должны действовать осторожно. Учитывая цену этих процессоров и их материнских плат, разгон, вероятно, не очень распространен, особенно когда флагманский процессор стоит 9999 долларов.

Что касается предупреждения в BIOS, AMD отметила: «Уведомление о том, что включение функции разгона/оверклокинга приведет к "лишению" гарантии на процессор, не соответствуют действительности». Судя по всему, между AMD и партнерами, продающими рабочие станции Threadripper, возникла некоторая путаница, поскольку они проявили инициативу и вставили в уведомление свои собственные формулировки, заявив, что это аннулирует вашу гарантию. AMD сообщила, что уже связалась с некоторыми компаниями и попросила исправить эти уведомления, чтобы сделать их более точными, так что все, кто уже включил разгон на своих процессорах Threadripper, могут вздохнуть с облегчением.

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К тому же, это не новая функция: как сообщает Tom’s Hardware, аналогичный механизм был и в прошлом поколении Threadripper 5000, просто о нём раньше не сообщалось. При разгоне в случае выхода чипа из строя может возникнуть неопределённость относительно причин поломки, ведь их может быть множество. Пока непонятно, как AMD определит, что в повреждении чипа виноват разгон, но, по крайней мере, компания будет знать, что вы включили разгон. Интересно, имеют ли процессоры Intel W-серии аналогичную функцию, поскольку они также допускают разгон.