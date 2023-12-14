Появление совместимых устройств ожидается не раньше, чем через год.

В 2024 году скорость беспроводного интернет соединения значительно увеличится (по крайней мере теоретически), так как новый стандарт Wi-Fi скоро получит окончательную сертификацию. Это позволит компаниям, производящим беспроводное оборудование, начать внедрение нового стандарта и интегрировать его в телефоны, компьютеры и устройства для "умного дома". Новый беспроводной стандарт, получивший название Wi-Fi 7 (802.11be), придет на смену Wi-Fi 6/6e. Его сертификация должна завершиться в ближайшие месяцы, но производителям все равно потребуется время для разработки совместимых продуктов.

реклама

Wi-Fi Alliance объявил, что завершит разработку последних параметров стандарта Wi-Fi 7 к концу первого квартала 2024 года. Это позволит окончательно зафиксировать спецификации для разработки совместимых беспроводных маршрутизаторов, адаптеров, чипов для смартфонов и прочих устройств. Некоторые устройства Wi-Fi 7 уже представлены на рынке, но они были сделаны на основе черновых, а не окончательных спецификаций. Несмотря на это, они все равно должны быть совместимы с будущими устройствами, поддерживающими новый стандарт. Однако все будет зависеть от технических характеристик этих устройств, поэтому они вряд ли смогут использовать всю производительность, предусмотренную финальным стандартом.

Wi-Fi 7 позволит существенно повысить производительность беспроводной связи благодаря каналам на частоте 6 ГГц и улучшенной системе QAM. Источник: Intel

Главная особенность Wi-Fi 7 заключается в том, что он позволит существенно улучшить производительность по сравнению с Wi-Fi 6. Существующий стандарт Wi-Fi 6e обеспечивает теоретическую максимальную пропускную способность 9,6 Гбит/с, которая увеличится почти до 40 Гбит/с при использовании Wi-Fi 7. Стоит отметить, что это заявленная скорость для точки доступа, а фактическая производительность клиентских устройств будет ниже из-за различных помех. Как и Wi-Fi 6e, он будет использовать диапазоны частот 2,4 ГГц, 5 ГГц и 6 ГГц. Федеральная комиссия США по связи открыла диапазон 6 ГГц для Wi-Fi 6e в 2020 году, однако он только сейчас начинает появляться в устройствах, так что на все это потребуется много времени.

Самым значительным нововведением является появление трех каналов на ультрашироком диапазоне 320 МГц, в то время как Wi-Fi 6e ограничивался 160 МГц каналами. В некоторых случаях это позволит увеличить пропускную способность вдвое по сравнению с существующей. Кроме того, совместимые устройства смогут переключаться между всеми тремя диапазонами для максимальных скоростей передачи данных. Wi-Fi 7 также поддерживает 4K QAM (квадратурную амплитудную модуляцию), намного усовершенствованную по сравнению с 1K в Wi-Fi 6, что по словам Intel, позволит в 2,4 раза увеличить скорость передачи данных.

рекомендации ASUS 4060 Ti всего на 6тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Несмотря на то, что все спецификации будут завершены в ближайшее время, до массового распространения устройств с поддержкой нового стандарта потребуется еще год или два (а может и три). Wi-Fi 6 до сих пор присутствует в новых устройствах, и официально он был запущен в 2019 году. Большинство современных устройств уже поддерживают Wi-Fi 6e, однако в течение следующего года ожидается плавный переход на Wi-Fi 7. На рынке уже есть маршрутизаторы Wi-Fi 7, но как отмечалось ранее, они не смогут обеспечить максимальную скорость передачи данных. Для реализации всего потенциала Wi-Fi 7 необходимо наличие как совместимой точки доступа, так и клиентского полноценного адаптера.