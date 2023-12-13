Обнаруженные микроорганизмы, напоминающие ранние стадии зарождения жизни на Земле, могут помочь ученым понять, как может формироваться жизнь на других планетах.

Аргентинская пустыня Пуна-де-Атакама не отличается от других пустынь особой изысканностью. На высоте более 4 км над уровнем моря этот пустынный регион характеризуется скудными осадками и испепеляющим солнцем, что приводит к жутко сухим условиям. До недавнего времени считалось, что растительный и животный мир этой пустыни крайне бед, но исследователи обнаружили обширную микробную экосистему, расположенную в солончаках Пуна-де-Атакама, и считают, что организмы, обитающие в них, могут рассказать о жизни на пустынных планетах.

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Все началось с того, что ученые обнаружили на спутниковых снимках Аргентины сеть необычных водоемов. Это побудило исследователей из Университета Колорадо в Боулдере и аргентинской лаборатории PunaBio, занимающейся изучением бактерий, лично отправиться на поиски этих водоемов. Оказалось, чтобы добраться до природных бассейнов, необходимо было пройти десятки километров по безжалостной пустыне – вероятно, именно это объясняет, почему о них мало что известно.

Они обнаружили, что водоемы раскинулись на площади 25 га солончаков Пуна-де-Атакамы. Хотя вода была кристально чистой, исследователи увидели на дне «гигантские холмы зеленой растительности шириной около 5 метров и высотой несколько сантиметров». Сначала они предположили, что это строматолиты – микробные экосистемы, образующие слои породы путём захвата блуждающих песчинок, которые склеиваются выделениями микроорганизмов. Но в этих строматолитах содержалось большое количество гипса, который обычно не встречается в современных строматолитах — только в окаменелостях строматолитов.

Обнаруженный водоем, по словам геолога Брайана Хайнека из Колорадского университета в Боулдере, может служить одним из наиболее ярких примеров древнейших свидетельств зарождения жизни на нашей планете в современных условиях. Строматолиты напоминают своих древних родственников, которые образовывались в архейскую эру Земли 4-2,5 млрд лет назад и зачастую достигали 6 м в высоту.

Живые организмы строматолитов Пуна-де-Атакама состоят из цианобактерий и архей. Цианобактерии являются разновидностью фотосинтезирующих микробов, которые защищают внешнюю поверхность строматолитов, а одноклеточные археи формируют ржаво-розовый интерьер. Как и почему строматолиты образовались в такой суровой среде, пока неизвестно. Но из-за высокого уровня соли в этом районе, сильной кислотности и сильного воздействия солнечной радиации строматолиты могут проиллюстрировать, как формировалась жизнь на древней Земле или даже на Марсе.





«Если когда-либо на Марсе жизнь смогла развиться до уровня образования окаменелостей, она, вероятно, выглядела бы так бы», — полагает Хайнек. По его мнению, изучение этих современных микробных сообществ на Земле может дать представление о том, на какие структуры следует ориентироваться при поисках следов жизни в марсианских горных породах.

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Однако, как и у многих интересных открытий, есть и обратная сторона: теперь это место находится под угрозой уничтожения из-за заключенного соглашения о добыче лития. Хайнек и его коллега из PunaBio Мария Фариас теперь срочно ищут способы сохранить часть микробной экосистемы Пуны-де-Атакама, прежде чем она будет уничтожена.