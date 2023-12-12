Новый стандарт позволит размещать в ноутбуках высокоемкую оперативную память DDR5.

Новый тип оперативной памяти для ноутбуков под названием CAMM (Compression Attached Memory Module) был анонсирован компанией Dell в апреле 2022 года. Затем через некоторое время, компания Dell сообщила, что уже работает совместно с JEDEC (отраслевой группой по сертификации стандартов памяти) над тем, чтобы модули CAMM заменили традиционные модули SO-DIMM. За полтора года все необходимые документы были поданы и на этих выходных JEDEC утвердила CAMM в качестве нового стандарта для мобильных модулей оперативной памяти. В результате рынок мобильной памяти получил широкие перспективы для дальнейшего увеличения емкости и скорости новых модулей.

реклама

Специалисты сообщили, что одобрение JEDEC модулей CAMM открывает новые возможности для других компаний, помимо Dell, начать производство новых модулей оперативной памяти для ноутбуков, после того как появился официальный стандарт. JEDEC назвала его CAMM2, и он включает в себя дизайн обычных модулей DDR5 для обычных ноутбуков и энергоэффективных модулей LPDDR5 для ультратонких ноутбуков и серверов. Представители отраслевой группы заявили, что несмотря на использование модулями CAMM обоих типов одинаковых разъемов, их контактные группы различны, что исключает возможность ошибочной установки неподходящего типа ОЗУ.

Будучи мобильным стандартом, CAMM предлагает производителям ноутбуков значительные преимущества благодаря своей тонкой конструкции.

Главное достоинство CAMM заключается в том, что он призван заменить стандарт SO-DIMM, используемый уже 25 лет и, по словам Tom’s Hardware, вот-вот достигнет технологического предела при работе на частоте DDR5-6400. Благодаря CAMM появится возможность перейти на более высокие скорости и объемы оперативной памяти: сейчас емкость одного модуля может достигать 128 Гб. Кроме того, по сравнению с SO-DIMM он имеет более тонкую конструкцию, используя одну печатную плату вместо двух, устанавливаемых одна на другую, — тоньше на 57%, согласно информации Dell. При использовании стандарта CAMM один модуль может быть двухканальным, тогда как при использовании SO-DIMM требуются два модуля памяти. Одним из существенных недостатков CAMM по сравнению с SO-DIMM является то, что модули крепятся на материнской плате при помощи винтов вместо защелки, поэтому для их замены потребуется отвертка.

рекомендации 4060 Ti всего на 2тр дороже чем 3060 Ti Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы Цена RTX 4060 равна цене 3060 в Регарде

Учитывая, что новый стандарт был утвержден совсем недавно, вероятно, пройдет несколько лет, прежде чем модули CAMM от различных производителей станут общедоступными. Это означает, что SO-DIMM будет оставаться основным стандартом памяти для ноутбуков еще несколько лет. Вероятно, он будет существовать на протяжении всего жизненного цикла DDR5, даже если CAMM станет популярным после появления DDR6. По прогнозам, преемник DDR5 начнет проходить испытания в 2024 году, а его появление ожидается примерно в 2026 году.