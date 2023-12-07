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Fantoci
Microsoft скоро обновит Copilot с помощью GPT-4 Turbo и улучшенного Dall-E 3
Обновления должны появиться в ближайшее время, и это единственный бесплатный способ получить доступ к новейшей модели искусственного интеллекта OpenAI.

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В условиях жесткой конкуренции в области искусственного интеллекта, технологическим компаниям приходится закупать дорогостоящее оборудование и нанимать узкоспециализированных специалистов, чтобы не отставать от лидеров. К тому же Microsoft недавно заявила, что обновит модель искусственного интеллекта в своем помощнике Copilot до новейшей GPT-4 Turbo от компании OpenAI. Помимо этого, американская компания объявила об усовершенствовании генератора изображений Dall-E 3 и нескольких новых функциях, призванных повысить полезность Copilot.

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Microsoft объявила о больших изменениях в своем блоге, главным из которых является усовершенствование своего помощника до GPT-4 Turbo, последней доступной модели искусственного интеллекта. Напомню, что OpenAI анонсировала Turbo-версию своей модели искусственного интеллекта всего несколько недель назад. Поэтому для многих пользователей было сюрпризом, что GPT-4 Turbo так быстро добавят в Copilot, тем более что он бесплатен, а за использование GPT-4 Turbo нужно платить. По сравнению с предыдущей моделью GPT-4 она получила несколько заметных улучшений, в том числе увеличенный размер запросов и еще один год данных для более точных ответов на запросы пользователей. Предыдущая версия была изолирована от новых данных в январе 2022 года, а версия Turbo продлила эту дату до апреля 2023 года. Microsoft заявила, что это обновление позволит пользователям решать более сложные задачи и будет добавлено в Copilot в ближайшие недели.

На этом изображении показан генератор изображений Dall-E 3 до обновления и усовершенствованная модель которая включает в себя небольшие изменения качества изображения и общих функций. Источник: Microsoft

Microsoft сообщила, что она также обновит встроенный механизм обработки изображений Dall-E 3 в Copilot, что позволит более точно переводить запросы текста в изображение и получать изображения более высокого качества. Удивительно, но эти функции доступны уже сейчас в последней версии Copilot. Вы также можете воспользоваться ими, посетив сайт Bing.com/create и создав все, что подскажет вам ваше воображение, если у вас есть учетная запись Microsoft.

Для программистов также будет добавлена новая функция «интерпретатор кода». Microsoft утверждает, что он «позволит выполнять сложные задачи, такие как более точные вычисления, кодирование, анализ данных, визуализация, математика и многое другое». В блоге Bing подробно описывается эта функцию, которая будет писать код и затем исполнять его в изолированной среде, а затем использовать эти результаты для улучшения своих ответов. В блоге также говорится, что вы можете загружать и скачивать файлы в Copilot, что звучит как довольно полезная и интересная функция.

Copilot также сможет анализировать видео, которые вы смотрите в браузере Edge, но сейчас это выглядит так, что он просто добавляет временные метки для разных тем.

Еще одна интересная новая функция - Copilot получит возможность анализировать видео, просмотренное в браузере Edge. Однако, судя по скриншоту, предоставленному Microsoft, ИИ делает только временные метки, которые авторы контента могут включать в видео. Тем не менее, эта функция будет полезна для многочасовой прямой трансляции, которую Microsoft включила в качестве примера своей полезности.

Кроме того, для школьников или студентов, которые любят списывать на экзаменах, добавлена возможность переписывания необходимой информации с веб-сайтов. Пользователям также доступна функция, которая позволяет скопировать определенный текст и вставить его в Copilot, чтобы получить новый текст, но с похожим смыслом, что будет полезно при написании рефератов, курсовых и даже дипломных работ.

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Наконец, в Bing добавляется функция Deep Search, которая является дополнительным способом для поиска необходимой информации в интернете. Microsoft утверждает, что она должна помочь, когда для достижения ожидаемого результата необходим определенный поисковый запрос. По словам Microsoft, Deep Search погружается глубоко в интернет, предоставляя более точные и подробные результаты по определенным запросам, и является более комплексным инструментом для сложных поисковых запросов. Однако за такой уровень исследования приходится "платить", поскольку, по словам разработчиков, выполнение таких запросов может занимать до 30 секунд.

#microsoft #искусственный интеллект #openai #copilot #dall-e 3 #gpt-4 turbo
Источник: blogs.microsoft.com
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