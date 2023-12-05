Также в подарок можно получить красивые клавиши для клавиатуры.

Nvidia представила свою революционную технологию трассировки лучей в 2018 году вместе с видеокартами линейки Turing. Геймеры хорошо помнят, что первая версия лучей была "кривоватой" и очень требовательной к ресурсам компьютера. В то время новую технологию поддерживало всего несколько игр, и только Battlefield V действительно хорошо демонстрировала все возможности трассировки лучей. Сейчас 2023 год, и Nvidia заявила, что поддержка RTX есть уже в 500 играх - впечатляющий рубеж, который компания решила отметить розыгрышем подарочных карт на 500 долларов и стильных "RTX On" клавиш для клавиатур.

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Компания обнародовала множество интересных фактов и цифр о трассировке лучей, подтверждающих ее успех в продвижении внедрения технологии RTX и масштабирования разрешения DLSS среди геймеров. Самой интересной новостью для ПК-геймеров является розыгрыш, в котором главным призом являются 20 подарочных карт на 500 долларов от магазина Green Man Gaming.

Самое странное здесь в том, как компания подает эту акцию: «Если вы не играли в новые RTX-игры, такие как Alan Wake 2, вы можете воспользоваться этой подарочной картой». Но почему бы просто не предложить людям новую видеокарту RTX 40-й или 30-й серии? Ведь если геймеры не могут играть в игры с технологией RTX, то проблема не в их игровой библиотеке, а в устаревшей видеокарте! Другими словами - мы даем вам подарочную карту для приобретения игр, а высокопроизводительную видеокарту покупайте сами.

Помимо подарочных карт, компания также разыгрывает 20 комплектов своих фирменных "RTX On"-клавиш для клавиатуры стоимостью 35 долларов. Чтобы принять участие в розыгрыше, вы должны подписаться на одну из учетных записей компании в социальных сетях, включая X (ранее Twitter), Facebook*, Instagram*, TikTok, Twitch, YouTube, Reddit и Discord. Далее вам нужно просто следовать инструкциям, которые заключаются в создании поста с хэштегом #giftRTX, и вы станете участником розыгрыша. Для участия не нужно ничего покупать, а все правила указаны здесь.

Клавиши, конечно, крутые, но где USB-накопитель в виде видеокарты Founders Edition?!

Помимо официальных призов, перечисленных выше, компания также разыгрывает несколько видеокарт, ноутбуков и «бонусные призы» в социальных сетях. Среди призовых видеокарт - RTX 4090, RTX 4080 и ноутбуки 40-й серии. Чтобы принять участие в розыгрыше, необходимо выполнить все условия, указанные выше в правилах, и добавить хэштег #giftRTX.

Победители призов будут выбраны случайным образом сотрудником компании Nvidia и уведомлены об этом по электронной почте или в личном сообщении. Запись на розыгрыш началась вчера (4 декабря) и заканчивается 31 декабря, а финальное объявление победителей состоится 31 января 2024 года.





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