Зачем отправлять дорогостоящие спутники на орбиту, если можно обойтись стратосферой?

Раньше доступ в интернет осуществлялся исключительно по проводам, зарытым в землю, но времена меняются. В настоящее время существуют беспроводные сотовые сети, а также спутниковый интернет. Спутниковая сеть Starlink компании SpaceX является крупнейшей в мире, но у нее появился новый серьезный конкурент на более низких высотах. AALTO HAPS, дочерняя компания Airbus, объявила о своем плане заполонить небо автономными интернет-дронами на солнечных батареях.

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Новый летательный аппарат AALTO HAPS получил название Zephyr (Зефир). По словам генерального директора компании в интервью Bloomberg, благодаря использованию солнечной энергии вместо традиционного топлива он может находиться в небе неделями или месяцами. Дроны будут парить в стратосфере на высоте от 20 до 50 километров над Землей. Находясь в воздухе на постоянной основе, Zephyr может выступать в роли мобильной сотовой вышки.

Размер летательного аппарата Zephyr.

Разработчики сообщили, что развёртывание флота AALTO будет проходить медленнее, чем у Starlink, который может запускать до 60 новых спутников с каждой ракетой Falcon 9. На орбите сейчас находится более 4000 спутников Starlink, но AALTO прогнозирует, что сможет строить максимум от 50 до 75 аппаратов Zephyrs в год. Компания, базирующаяся в Великобритании, надеется использовать Кению в качестве первого тестового рынка.

AALTO может покрыть огромную территорию Кении всего несколькими летательными аппаратами. На веб-сайте компании утверждается, что каждый Zephyr имеет ту же зону покрытия, что и 250 вышек сотовой связи, а задержка намного ниже, чем у спутниковых систем, и составляет около 10 мс. SpaceX объявила о партнерстве с T-Mobile для предоставления услуг спутниковой связи, но данные будут крайне ограничены из-за особенностей телефонных антенн. Сначала пользователи будут получать только сообщения, а в ближайшие годы последуют голосовые звонки и (очень медленные) данные. AALTO будет использовать стандартное оборудование сотового вещания, поэтому наземные устройства будут работать так, как если бы они были подключены к наземным вышкам сотовой связи.





Небольшой парк дронов Zephyr теоретически может обеспечить доступ к интернету более экономичным способом, чем группировка спутников. AALTO придется разработать инженерные решения, чтобы снизить затраты на техническое обслуживание, но для развертывания своего флота ей не понадобится ни космодром, ни собственная ракета - все, что ей нужно, это Солнце.

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Стоимость услуг AALTO, по-видимому, будет намного дешевле, чем у Starlink, а покрытие будет такое же обширное, как и спутниковой связи, то есть почти всех участках земного шара. Starlink уже доступен в Кении и других африканских странах. Если AALTO сможет обеспечить стабильный и непрерывный полет «Зефиров», то компания сможет занять нишу в суборбитальном сегменте.