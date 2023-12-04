В некоторых играх можно добиться почти утроения производительности, используя DLSS Frame Generation в сочетании с AMD Fluid Motion Frames.

Nvidia представила технологию генерацию кадров DLSS 3 в прошлом году, вместе со своими новейшими видеокартами RTX 40-серии. Геймерам пообещали, что она будет генерировать дополнительные кадры во время игрового процесса и повысит общую частоту кадров до приемлемых показателей. В ответ AMD выпустила свою новую технологию генерации кадров под названием Fluid Motion Frames. Однако до сих пор никто не задумывался об использовании обеих технологий одновременно в современных требовательных играх. Все считали, что это невозможно, пока пользователь южнокорейского веб-сайта Quasarzone не объединил конкурирующие видеокарты на одном компьютере для тестирования обеих технологий одновременно. И это сработало, хотя с несколькими оговорками.

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Автор эксперимента рассказал, что идея пришла к нему как гром среди ясного неба, и он решил проверить, возможно ли это вообще. Он объединил Radeon RX 6600 с RTX 4090, причем обе видеокарты работали бок о бок на открытом тестовом стенде. Для "правильной" работы видеокарты AMD использовалась последняя версия драйвера Adrenalin предварительной версии, поскольку Fluid Motion Frames в настоящее время поддерживается только в бета-версии на видеокартах 6000 и 7000 серии. Энтузиаст сообщил, что он подключил кабель DisplayPort к видеокарте AMD, но сначала игры проходили через 4090, чтобы она могла генерировать свои кадры, затем передавались видеокарте AMD для добавления дополнительных кадров, а затем отправлялись на дисплей для окончательного вывода.

Результаты весьма впечатляющие: Cyberpunk 2077 демонстрирует более чем трехкратное увеличение частоты кадров при использовании обеих технологий. Игра работала со скоростью 77 кадров в секунду в разрешении 4K без трассировки лучей и с частотой 209 кадров в секунду с обеими технологиями, что является потрясающим уровнем производительности. Тем не менее, минимальные показатели в 1 % почти не изменились, что говорит о том, что эта связка не предотвратит худшие сценарии. В следующей игре Call of Duty производительность удвоилась со 127 кадров в секунду до 225 кадров в секунду при использовании обеих версий генерации кадров, хотя DLSS был отключена, поскольку она не поддерживается. Тем не менее, это внушительный прирост производительности. В Starfield прирост производительности при включении DLSS 3 и AFMF составил почти 3 раза и это при том, что высокие результаты достигнуты без DLSS Frame Generation, которая в игре не поддерживается.

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Несмотря на потенциальные преимущества этой связки, эксперты сомневаются, что она станет широкораспространенной в ближайшее время. Есть очевидная проблема в том, что нужны две дорогостоящие видеокарты, чтобы увеличить производительность своего компьютера, но энтузиаст также предупреждает о серьезных недостатках при одновременном использовании двух видеокарт: синие экраны, ошибки загрузки, сбои драйверов и другие неожиданные проблемы. Кроме того, как отмечает Tom's Hardware, качество и задержка игрового процесса в этом случае сильно пострадают, так как известно, что генерация кадров создает артефакты и увеличивает задержку ввода. К сожалению, Quasarzone не поделился ни фотографиями, ни видеороликами достигнутых результатов, чтобы мы могли увидеть, как все это работает и насколько плавно идет игровой процесс.