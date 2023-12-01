Некоторые приложения из этого списка вы знаете, но, возможно, вы найдете и что-то новенькое для себя.

В конце каждого года Google выбирает несколько Android-приложений для смартфонов и Chromebook и присуждает им звание лучших приложений в магазине Google Play. Неофициальная награда присуждается небольшому количеству полезных и хорошо сделанных приложений, а также подчеркивает новые тенденции, которые отличают каждый год. Лучшие Android-приложения в мире на 2023 год являются практическим подтверждением модного тренда в технологическом мире благодаря новым категориям, посвященным искусственному интеллекту.

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Несколько лучших приложений этого года настолько распространены, что их почти можно считать само собой разумеющимися. Spotify, самая известная в мире платформа потоковой передачи музыки, считается «Лучшим приложением для нескольких устройств» 2023 года, поскольку она может осуществлять потоковую передачу на несколько устройств одновременно. Bumble For Friends (BFF), приложение для поиска друзей и общения, встроенное в известное приложение для знакомств Bumble, заслужило награду в категории Google Play «Лучшее для развлечений».

Хорошо это или плохо, но мы все знакомы с ChatGPT, и он также получил награду Google Play. «Чтобы отразить тенденции этого года, мы ввели новые категории наград, которые присуждаются полезным приложениям, использующим новейшие технологии», — говорится в обзоре приложений Google. Сюда входит категория «Лучшее приложение с искусственным интеллектом», в которой ChatGPT получило почетное место. Самый известный чат-бот занял первое место в категории «Выбор пользователей» в Google Play, а «Лучшее приложение с ИИ» досталось Character AI, приложению, в котором есть чат-боты, очень похожие на исторических персонажей.

Скриншоты из приложения ChatGPT для Android. Источник: OpenAI/Google Play Store

В список также попали менее известные приложения. Voidpet Garden, который Google Play назвал «Лучшим для личностного роста», использует виртуальных тварей, чтобы обучать пользователей навыкам внимательности и ухода за собой. Приложение Aware, названное "Best Hidden Gem" (скрытый бриллиант), также предлагает советы по уходу за собой, но с помощью ведения дневника и упражнений на выражение благодарности. Приложение Artifact, «Лучшее повседневное приложение 2023 года», сортирует новостные статьи по различным темам в X-подобную ленту. Google Play вручил награду «Лучшее приложение для добра» AWorld, приложению, созданному в рамках кампании ООН «ДЕЙСТВУЙ СЕЙЧАС», которое помогает пользователям узнать об устойчивом развитии всего мира. Приложение PAW Patrol Academy для развития мышления у детей, получило награду Google Play «Лучшее для семьи».

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Наконец, «Лучшим приложением 2023 года» по версии Google Play признано приложение Imprint: Learn Visually - приложение, предлагающее интерактивные уроки по самым разным темам: от философии и истории до финансов и технологий. Похоже, Google понравился Imprint за его склонность «использовать визуальное повествование для воплощения концепций в жизнь», а рецензентам понравилось, что приложение помогает им стать всесторонне развитыми, одновременно удовлетворяя желание учиться.