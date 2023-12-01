Генеральный директор Tesla Илон Маск назвал электрический грузовик, выход которого откладывался трижды, «технологией апокалипсиса» и оспорил мнение, что это просто демонстрационный образец.

Вчера первые клиенты Tesla Cybertruck наконец-то получили свои автомобили. Они были очень терпеливы: Tesla впервые анонсировала футуристический электрический пикап в 2019 году, а затем все эти годы откладывала поставки из-за проблем с дизайном и производством.

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Двенадцать счастливчиков торжественно получили свои автомобили прямо в прямом эфире на специальном мероприятии. Tesla заявила, что имеет более миллиона предварительных заказов на электрогрузовик и планирует производить 200 000 единиц в год. (Для предварительных заказов клиентам необходимо было внести депозит в размере 250 долларов.)

Хронология появления Cybertruck:

Ноябрь 2019 г. — анонсирован электромобиль, открыты предварительные заказы, начало производства запланировано на 2021 г.

Август 2021 г. — Tesla отложила производство до 2022 г.

Ноябрь 2022 г. — Tesla отложила производство до 2023 г.

Январь 2023 г. — Tesla отложила «массовое» производство до 2024 г.

Июль 2023 г. — с конвейера сошли первые автомобили.

Октябрь 2023 г. — Tesla заявила, что первые клиенты получат свои автомобили 30 ноября.

Tesla также наконец-то подтвердила рекомендованную цену и модельный ряд новых электрогрузовиков. Он будет выпускаться в трех комплектациях, согласно обновленной странице для заказов. Самая дешевая модель с задним приводом не будет доступна до 2025 года. Ее цена составляет 60 990 долларов с запасом хода в 250 миль (400 км), а это резкий скачок по сравнению с ценой 2019 года в 39 990 долларов и она разгоняется от 0 до 100 км/ч за 6,5 секунды.

В 2024 году будут доступны две комплектации: полноприводная версия (рекомендованная цена 79 990 долларов, запас хода 550 км, разгон от 0 до 100 за 4,1 секунды), а также версия «Cyberbeast» (Киберзверь). Стоимость последнего начинается от 99 990 долларов с запасом хода в 514 км. У него самое быстрое время разгона до сотни из трех версий — 2,6 секунды, а мощность — 845 лошадиных сил.

«Раз в пять-десять лет появляется действительно особенный, необычный продукт», — заявил вчера генеральный директор Илон Маск. Большая часть его выступления была направлена на то, чтобы подчеркнуть производительность электрогрузовика и развеять любые сомнения о том, что Cybertruck - это «просто выставочный образец».

В первую очередь он отметил суровый внешний вид. «Нам пришлось разработать специальный сверхпрочный стальной сплав, разработанный Теслой», — заявил он. «Раньше этого металла не существовало».

Чтобы доказать это, сотрудник Tesla бросил в грузовик бейсбольный мяч, который отскочил без видимой вмятины. (Похожий трюк в 2019 году не прошел успешно.) Затем на видео, где кто-то стреляет в него из пистолета, видно, как пули отскакивают, а не проходят сквозь него, как происходит на грузовиках конкурентов. «Апокалипсис может наступить в любой момент, и у нас в Tesla есть лучшие технологии для борьбы с этой бедой», — сказал Маск.

Cybertruck может буксировать 11 000 фунтов (5000 кг) груза и имеет кузов размером 1,8 на 1,2 метра. В видеоролике, представленном на мероприятии, сравнивались буксирные возможности Cybertruck с возможностями Ford F-150 Lightning, Ford F-350 и Rivian R1T. Сообщается, что Cybertruck способен буксировать чрезвычайно тяжёлое промышленное оборудование дальше, чем все три грузовика.

Затем еще в одном видеоролике было продемонстрировано, как Cybertruck обгоняет Porsche 911 2023 года в тестовом заезде. «Он может буксировать Porsche 911 быстрее, чем Porsche 911 может ехать сам», — заявил Маск. «Это лучший спортивный автомобиль, который может тащить за собой столько груза».

Сравнение мощности грузовиков при буксировке крупного оборудования. (Фото: Tesla X Livestream)

Итак, кто же эти первые 12 счастливчиков, получившие свои Cybertruck? Первые два грузовика достались женщинам, а третий - молодому человеку в куртке с надписью "Инвестируйте в женский спорт" на спине - возможно, это связующее звено между дамами и мужчинами, получившими остальные автомобили.

Tesla выбрала для участия в шоу людей всех возрастов; один привел с собой маленького сына, а другой, судя по всему, уже достиг пенсионного возраста (когда он сел в грузовик, кто-то в толпе закричал: «Вперед, Ларс!»)

Илон Маск и счастливая обладательница электрогрузовика.

«Они действительно изменят внешний вид дорог», — сказал Маск. «Будущее наконец-то станет похожим на будущее».

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В ближайшем году инвесторы и клиенты будут с нетерпением ждать информации о том, как будут продаваться грузовики, а также независимые отзывы, которые появятся от первых водителей.