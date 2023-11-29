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Fantoci
Пользователи сообщают, что на Google Диске начали исчезать личные файлы
Если вы не хотите потерять важные файлы на Google Диске, то лучше сделайте резервную копию файлов прямо сейчас.

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Одним из главных недостатков использования облачного хранилища вместо личного жесткого диска является отсутствие личного контроля над вашими файлами. Поскольку при использовании популярного "облака" ваши файлы помещаются на чужой жесткий диск, всегда есть вероятность, что важные данные могут быть потеряны без вашего ведома из-за различных непредвиденных ситуаций. К сожалению, для некоторых пользователей Google Диска этот страх стал реальностью. Файлы в известном "облаке" исчезают прямо на глазах - и до сих пор никто не понимает, почему.

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Одно из первых сообщений об этой проблеме появилось на прошлой неделе, когда пользователь под ником Yeonjoong обратился за помощью на форум сообщества Google Диск. «[Мои] файлы на Google Диске внезапно исчезли. «Облако» буквально вернулось к своему состоянию мая 2023 года», — написал Yeonjoong. Он объяснил, что не удалял файлы вручную и что ни один из пропавших файлов нельзя найти в Корзине. В трекере активности Google Диска не было зарегистрировано никаких изменений; самая последняя видимая активность произошла в мае. 

«Очень неприятно, потому что эти файлы очень важны для меня», — написал владелец "облака".

Улучшенные опции поиска файлов Google оказались не очень полезными для некоторых пользователей.

Несколько пользователей форума ответили на сообщение Yeonjoong, сказав, что с ними произошло то же самое: их последние файлы пропали, и можно было найти только файлы, которые были на Диске в апреле или мае 2023 года. В последнее время таких сообщений на форуме сообщества появилось уже немало. "Насколько я могу судить, [файлы] просто... исчезли", - говорится в сообщении одного из пользователей. Ещё один пользователь утверждает, что изменения, внесенные им в действующий документ, исчезли, а самая последняя версия документа датирована 23 августа.

Пока нет объяснения, почему исчезли некоторые файлы и почему это коснулось только некоторых пользователей. Также неясно, действительно ли файлы исчезли или просто отсутствуют со стороны пользователя, но сейчас создается впечатление, будто они удалены. Согласно ответу сотрудника Google на сообщение Yeonjoong, компания Google начала расследование проблемы, которая, по его словам, затрагивает "ограниченное количество пользователей "Диска" для настольных компьютеров". Уточнение «для настольных компьютеров» является любопытным, хотя ни в одном из вышеупомянутых постов не говорится, проверяли ли затронутые пользователи мобильные версии "Диска".

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Если эта проблема не затронула вас (пока что) и не хотите потерять важные файлы в своем Google Диске, на всякий случай стоит сделать резервную копию файлов на персональном жестком диске или в другом облачном сервисе.

#google #google диск
Источник: support.google.com
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