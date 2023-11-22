Да здравствует многоядерный король бенчмарка Cinebench - Threadripper 7995WX.

На прошлой неделе команда оверклокеров AMD усердно работала над разгоном новейшего процессора Threadripper, чтобы выяснить, насколько далеко они смогут зайти. Они начали свои испытания на высококлассном воздушном кулере, а затем перешли к экзотическому жидкостному охладителю. Как и предполагали эксперты, на этом они не остановились и перешли к заключительному этапу эксперимента — жидкому азоту.

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Предыдущие эксперименты по разгону проводил Билл «Sampson» Алверсон из AMD, а теперь над проектом с жидким азотом занялись две команды, состоящие из Алверсона и Эмита Мехры из AMD, а также Джона «Elmor» Сандстрема вместе с Романом «Der8auer» Хартунгом, который известен всему миру своими своими предыдущими оверклокерскими приключениями. В предыдущих тестах Алверсону удалось разогнать чип до 4,8 ГГц на всех ядрах с помощью воздушного охлаждения, а затем до 5 ГГц на жидкостном охлаждении. Используя жидкий азот, обе команды смогли значительно увеличить тактовые частоты. По данным Tom's Hardware, при температуре процессора -32°C, «Der8auer» и Элмор смогли поднять частоты до 6 ГГц на всех ядрах, в то время как сотрудник AMD Сэмпсон смог разогнать чип до 5,55 ГГц.

Вряд ли клиенты AMD будут замораживать и разгонять процессор стоимостью 10 000 долларов, но все же интересно посмотреть, на что он способен с жидким азотом.

Разогнанный процессор до 6 ГГц позволил получить результат в Cinebench R23 равный 201 501, чего было достаточно для 4-го места в общем зачете, согласно базе данных HWBot. Для сравнения: Ryzen 9 7950X набирает в этом тесте около 38 000 баллов, так что это довольно большой прирост производительности. Также примечательно, что семь из 10 лучших результатов в Cinebench R23 были получены с помощью флагманского процессора AMD Threadripper, а остальные три чипа представляют собой серверную версию этого чипа — Epyc 9654, которая также имеет 96 ядер и 192 потока. Интересно, что мировой рекорд в этом тесте был также установлен с помощью жидкого азота, когда процессор был разогнан до 6250 МГц.

Эти данные, скорее всего, означают конец оверклокерских приключений AMD с новейшими процессорами Threadripper. Теперь, когда команда покорила эту высоту, ей остается попробовать только жидкий гелий, так что посмотрим, пойдет ли она этим путем или сделает паузу, чтобы отпраздновать День благодарения в своей стране. Внушительные показали тестов закрепляют доминирование AMD над Intel в мире оверклокинга и бенчмарков, по крайней мере, для рабочих станций и HEDT-чипов, поскольку количество ядер и потоков у AMD значительно выше, чем у Intel.

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Доминирование AMD вряд ли будет остановлено в ближайшее время, так как предстоящие чипы Xeon Emerald Rapids от Intel увеличат количество ядер с 56 в существующем чипе до 64, когда он появится в следующем году.