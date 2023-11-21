Компания, по всей видимости, хочет сделать свою следующую архитектуру более современной и соответствующей стандартам, которые отсутствовали у Ada Lovelace.

В конце 2022 года Nvidia представила свою новую архитектуру Ada Lovelace, которая используется в видеокартах RTX 40. Клиентам предлагалась самая высокая производительность и энергоэффективность революционной архитектуры, но некоторые функции были явно устаревшими. В то время геймеры задавались вопросом, почему в видеокартах отсутствуют интерфейсы нового поколения PCIe 5.0 и DisplayPort 2.1, которые уже есть в серии Radeon 7000 от AMD. Теперь стало известно, что Nvidia прислушалась к отзывам клиентов и решила исправить свои ошибки в своей будущей архитектуре под кодовым названием Blackwell.

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Самый известный источник новостей о продукции Nvidia, инсайдер @kopite7kimi в Твиттере, раскрыл несколько новых интересных фактов о Blackwell, а именно то, что Nvidia пойдет по пути AMD и внедрит DisplayPort 2.1 для графических процессоров Blackwell. Когда в прошлом году AMD выпустила свои графические процессоры RDNA 3, этот интерфейс был главной темой для разговоров в компании, поскольку Лиза Су утверждала, что он позволяет играть в разрешении 8K и 4K с высоким уровнем обновления при более высокой частоте кадров, в отличии от устаревшего интерфейса DisplayPort 1.4a в продукции Nvidia.

Интерфейс DP 2.1 имеет множество ощутимых преимуществ по сравнению с DP 1.4a, поэтому Nvidia значительно отстает от AMD из-за того, что не добавила его в свои видеокарты. Однако, как мы видим на примере Ada Lovelace, это, похоже, никого особо не волнует, учитывая отсутствие игр с разрешением 8К в наши дни. Кроме того, поскольку трассировка лучей становится все более популярной, игры с высоким разрешением 4K все еще остаются небольшой нишей, поскольку только две новых модели GPU могут попытаться это сделать (RTX 4090 и RX 7900 XTX), и ожидается, что так будет до тех пор, пока не появится больше игр, поддерживающих эту технологию. С добавлением трассировки лучей также требуется масштабирование, поэтому это новое направление для геймеров, которое пока еще не стало стандартным из-за высоких требований к аппаратному обеспечению.

Nvidia также склоняется к тому, что для Blackwell будет использован 3-нм техпроцесс TSMC, что было ожидаемо с самого начала. Инсайдер @kopite7kimi утверждает, что это действительно произойдет, об этом ему сообщил источник в компании. Пока неизвестно, какую именно версию TSMC N3 выберет Nvidia, поскольку у TSMC есть разные версии 3-нм узла, которые она называет FinFlex. Различные версии настроены на мощность, энергоэффективность или сочетание того и другого, и не все из них еще доступны клиентам. Тем не менее, этот узел обещает стать очень востребованным для TSMC: ожидается, что все основные технологические компании перейдут на него в 2024 году, в том числе Intel для своих GPU-плиток для Arrow Lake и последующих архитектур. Однако неясно, будет ли AMD использовать его для RDNA 4, поскольку уже ходят слухи, что компания будет использовать 4-нм узел TSMC для своих процессоров Ryzen следующего поколения.

По данным Videocardz, помимо внедрения интерфейса DP 2.1 и техпроцесса TSMC N3, Nvidia также добавит интерфейс PCI Gen 5 для конкуренции видеокартам AMD. По всей видимости, Nvidia выбрала правильный путь, поскольку в 2023 году PCIe 4.0 еще вполне пригоден для использования, а производительность компьютеров с такими SSD и GPU пока не ощутимо ограничена. Однако в 2024 году и далее это может измениться.

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Ожидается, что Nvidia анонсирует HPC-версию Blackwell в 2024 году, а версия GeForce появится немного позже. Произойдет ли это в 2024 или 2025 году, пока неясно, поскольку Nvidia заявила, что новые видеокарты появятся в 2025 году, на год позже, чем обычно. Учитывая ее нежелание уступать какие-либо позиции AMD в этой продолжающейся битве за сферы влияния, нам трудно поверить, что дорожная карта Nvidia не изменится. К тому же, Nvidia начинает отдавать приоритет своему аппаратному обеспечению для искусственного интеллекта, поэтому GeForce может отойти на второй план по сравнению с продуктами для центров обработки данных в своих предложениях следующего поколения.