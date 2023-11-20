Это хорошие новости как для любителей хранить большие объемы данных, так и для поставщиков облачных сервисов.

Компания Western Digital в очередной раз подняла планку по емкости жестких дисков, анонсировав свои новейшие модели на 24 и 28 Тб для центров обработки данных. Американская компания выпустила новую серию дисков Ultrastar DC HC680 с технологией черепичной магнитной записи (SMR) и максимальной емкостью 28 ТБ. Также были представлены новые модели WD Gold Enterprise и Ultrastar DC HC580 на 24 Тб с традиционной магнитной записью (CMR) для тех, кто предпочитает менее новаторские технологии, дополняющие линейку высокоемких дисков для системных интеграторов и клиентов облачных сервисов.

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Главными героями на выставке были диски Ultrastar DC HC680 емкостью 26, 27 и 28 ТБ. Это накопители самой высокой емкости, доступные в настоящее время, поскольку максимальная емкость Seagate X24 — как вы уже догадались — 24 ТБ. Эти диски с 10 пластинами используют все последние разработки WD, в том числе "улучшенная" версия технологии OptiNAND, которая использует встроенную флэш-память NAND для хранения метаданных файлов с целью повышения производительности и освобождения места для хранения. Для повышения плотности записи используется технология магнитной записи с использованием энергии (EAMR) и конструкцию с перекрывающимися дорожками. Кроме того, это гелиевые диски, плотность которых в 1/7 раза меньше плотности воздуха и которые позволяют использовать более тонкие пластины. На данный момент эти диски доступны только корпоративным клиентам.

Американская компания также добавила новый диск емкостью 24 ТБ в свою серию дисков Gold для корпоративных клиентов. Фото: WD

Western Digital также объявила о выпуске 24-терабайтной версии уже существующей линейки корпоративных накопителей WD Gold, которую клиенты могут заказать на сайте WD по рекомендованной цене - всего за 629,99 долларов. Эти накопители доступны в различных вариантах емкости, начиная от 1 ТБ и используют традиционную магнитную запись, так что здесь нет неожиданностей. Диски емкостью 12 ТБ и выше заполнены гелием. Версии емкостью 22 ТБ и 24 ТБ также поддерживают технологию ArmorCache, которая, по словам WD, позволяет повысить производительность и безопасность данных.

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В линейке Ultrastar DC также появился новый накопитель емкостью 24 ТБ под названием HC580. Как и его старший брат, он использует OptiNAND, но имеет более традиционный дизайн благодаря CMR, а также имеет емкость 22 ТБ и интерфейс SATA. Эти накопители с гелиевой герметизацией также имеют 10-пластинную конструкцию и технологию ArmorCache, поэтому они обладают всеми функциями накопителей большей емкости без недостатков технологии SMR.