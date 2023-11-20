И это еще без применения жидкого азота.

AMD официально представила Zen 4 Threadripper несколько недель назад, а теперь компания продемонстрировала мощь своих новых чипов во время проверки их возможностей в области разгона с воздушным и жидкостным охлаждением. AMD позволила одному из своих оверклокеров поэкспериментировать с 96-ядерным процессором Threadripper в своей испытательной лаборатории, чтобы выяснить, насколько далеко можно зайти в разгоне. Используя специальный контур охлаждения, он установил несколько мировых рекордов в Cinebench и GPUPI, повышая при этом энергопотребление от 800 до 1000 Вт при каждом запуске.

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Оверклокер известен под онлайн-псевдонимом SAMPSON и значится как Билл Алверсон на HWBot и LinkedIn. Его должность указана как «Разгон и оптимизация производительности продукции AMD», и это очень хорошая работа о которой многие мечтают. SAMPSON начал свои эксперименты на прошлой неделе, сначала установив гигантский воздушный кулер на Threadripper Pro 7995WX с 96 ядрами и 192 потоками. Этот процессор имеет базовую тактовую частоту 2.5 ГГц и одноядерный буст до 5.1 ГГц. Используя 1,5-килограмовый воздушный кулер с четырьмя 120-мм вентиляторами, он разогнал чип до 4,8 ГГц на всех 96 ядрах, установив новые рекорды производительности. Однако это было лишь разминка для тестов следующего дня с использованием специальной системы жидкостного охлаждения, которую при желании может собрать любой пользователь.

С жидкостным охлаждением он протестировал процессор во всех версиях Cinebench, а также в более простом тесте GPUPI, установив при этом несколько мировых рекордов, работая при этом с заоблачным энергопотреблением до 1000 Вт. В Cinebench R15 он смог разогнать чип до 5 ГГц на всех 96 ядрах и достиг частоты 4966 МГц в R23, установив мировые рекорды в каждом тесте. Cinebench 2024 оказался немного более требовательным, позволив оверклокеру достигнуть лишь частоты 4,825 МГц, но этого также хватило для мирового рекорда. В GPUPI частоты были подняты до 5265 МГц, поскольку этот тест менее нагруженный и из-за этого широко используется при разгоне рекордов. Нетрудно догадаться, что Threadripper также занял первое место в этом тесте.

По данным Tom's Hardware, для достижения этих результатов SAMPSON использовал водоблок HeatKiller IV, радиатор ThermalTake 360 мм и насос Enermax. В качестве аппаратного обеспечения использовалась материнская плата Asus Pro WS TRX50-Safe Wi-Fi и 128 Гбайт памяти DDR5-3200 от G.Skill.

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Несколько недель назад, когда появились первые тесты Zen 4 Threadripper, эксперты предсказывали, что он побьет все существующие рекорды производительности процессора, и, похоже, они были правы. Впрочем, в этих прогнозах не было ничего удивительного, поскольку, учитывая количество ядер в новом процессоре, это было очевидным для любого, кто немного разбирается в процессорах. Теперь, когда мы увидели, что он может работать на частоте 5 ГГц на всех ядрах с водяным охлаждением, теперь любопытно посмотреть, что он может показать с жидким азотом, который, как мы надеемся, есть в штаб-квартире AMD.