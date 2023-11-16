Новое исследование предполагает, что кометы могут перемещаться по Вселенной, доставляя на своем пути ингредиенты для жизни.

Мы точно не знаем, каким образом на Земле появились элементы, необходимые для зарождения жизни, но в одной из самых популярных теорий в центре внимания находятся кометы. Ученые давно подозревали, что некоторые из комет, которые столкнулись с Землей миллиарды лет назад, несли органический материал, в результате чего случайно был заложен потенциал для органической жизни. Но что, если то же самое произошло с экзопланетами во всем Млечном Пути?

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Новое исследование, проведенное в Великобритании, утверждает, что кометы могут на самом деле «прыгать» по Вселенной, оставляя на своем пути ингредиенты для жизни. Трое астрофизиков из Института астрономии Кембриджского университета разработали математические модели для "проверки" этой теории, и результаты оказались многообещающими. Об этом говорится в статье, опубликованной в "Известиях Королевского общества".

В моделях подробно рассматривается вопрос о том, как "пребиотические молекулы" могут распространяться по Вселенной. Предыдущие исследования показали, что кометы и другие каменистые массы могут нести аминокислоты, алифатические амины, карбоновые кислоты и другие органические строительные блоки, несмотря на их «в целом враждебную» среду. К сожалению, если эти космические камни сталкиваются с планетами при высоких скоростях и температурах, вероятность того, что их "пребиотические пассажиры" выживут, невелика.

Образец астероида Рюгу, в котором в ходе предыдущего исследования были обнаружены пребиотические молекулы.

Однако низкоскоростные астероиды и кометы могут служить случайной доставкой пребиотических молекул. Согласно математическим моделям ученых, такие медленные кометы находятся в системах типа “горошин в стручке”, то есть в областях, где планеты плотно упакованы. В этих областях кометы будут замедляться, "прыгая" между орбитами нескольких планет, в конечном итоге достигая скорости, позволяющей им вступать в контакт с планетами и не уничтожая своих "пребиотических автостопщиков".

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Как нетрудно догадаться, системы типа "горошины в стручке" потребовали бы какофонии конкретных обстоятельств, чтобы облегчить такую нежную доставку. Исследователи отмечают, что скалистые планеты, вращающиеся вокруг красных карликов (или М-карликов), «страдают от значительно более высокоскоростных ударов» из-за высокого гравитационного притяжения звезд и сильных магнитных полей. Хуже того, чем дальше эти планеты удалены друг от друга, тем больше вероятность того, что они испытают высокоскоростные удары. В результате планеты, окружающие М-карлики, то есть наиболее распространенный тип звезд в Млечном Пути, столкнулись с "уникальными проблемами для зарождения жизни". Тем не менее, гипотеза исследователей о пинг-понге астероидов может стать основой для изучения того, как ингредиенты для жизни распространяются в определенных частях вселенной, если они вообще распространяются.