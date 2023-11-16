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Мы точно не знаем, каким образом на Земле появились элементы, необходимые для зарождения жизни, но в одной из самых популярных теорий в центре внимания находятся кометы. Ученые давно подозревали, что некоторые из комет, которые столкнулись с Землей миллиарды лет назад, несли органический материал, в результате чего случайно был заложен потенциал для органической жизни. Но что, если то же самое произошло с экзопланетами во всем Млечном Пути?
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Новое исследование, проведенное в Великобритании, утверждает, что кометы могут на самом деле «прыгать» по Вселенной, оставляя на своем пути ингредиенты для жизни. Трое астрофизиков из Института астрономии Кембриджского университета разработали математические модели для "проверки" этой теории, и результаты оказались многообещающими. Об этом говорится в статье, опубликованной в "Известиях Королевского общества".
В моделях подробно рассматривается вопрос о том, как "пребиотические молекулы" могут распространяться по Вселенной. Предыдущие исследования показали, что кометы и другие каменистые массы могут нести аминокислоты, алифатические амины, карбоновые кислоты и другие органические строительные блоки, несмотря на их «в целом враждебную» среду. К сожалению, если эти космические камни сталкиваются с планетами при высоких скоростях и температурах, вероятность того, что их "пребиотические пассажиры" выживут, невелика.
Однако низкоскоростные астероиды и кометы могут служить случайной доставкой пребиотических молекул. Согласно математическим моделям ученых, такие медленные кометы находятся в системах типа “горошин в стручке”, то есть в областях, где планеты плотно упакованы. В этих областях кометы будут замедляться, "прыгая" между орбитами нескольких планет, в конечном итоге достигая скорости, позволяющей им вступать в контакт с планетами и не уничтожая своих "пребиотических автостопщиков".
Как нетрудно догадаться, системы типа "горошины в стручке" потребовали бы какофонии конкретных обстоятельств, чтобы облегчить такую нежную доставку. Исследователи отмечают, что скалистые планеты, вращающиеся вокруг красных карликов (или М-карликов), «страдают от значительно более высокоскоростных ударов» из-за высокого гравитационного притяжения звезд и сильных магнитных полей. Хуже того, чем дальше эти планеты удалены друг от друга, тем больше вероятность того, что они испытают высокоскоростные удары. В результате планеты, окружающие М-карлики, то есть наиболее распространенный тип звезд в Млечном Пути, столкнулись с "уникальными проблемами для зарождения жизни". Тем не менее, гипотеза исследователей о пинг-понге астероидов может стать основой для изучения того, как ингредиенты для жизни распространяются в определенных частях вселенной, если они вообще распространяются.