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Fantoci
Самый большой в мире летательный аппарат покинул ангар для проведения испытаний
Гигантский дирижабль Pathfinder 1 в настоящее время проходит испытания на открытом воздухе в Маунтин-Вью, Калифорния.

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Выпускник НАСА Алан Уэстон и соучредитель компании Google Сергей Брин много лет трудились над грандиозным проектом. В течение последнего десятилетия они занимались проектированием, тестированием и созданием экспериментального гибридного дирижабля Pathfinder 1, длина которого превышает три Boeing 737, поставленных в ряд. Наконец-то плод их труда покинул огромный ангар и отправился в Маунтин-Вью, штат Калифорния, где дирижабль пройдет испытания на открытом воздухе, прежде чем совершит свой первый настоящий полет. 

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Длина Pathfinder 1 составляет 124,5 метра, а это значит, что он является самым большим летательным аппаратом, который мир видел с 1930 года. Он очень похож на дирижабль или цеппелин, которые традиционно поднимаются в воздух с помощью газа, который легче воздуха. По-видимому, именно это свойство газов вдохновило Уэстона, когда он назвал свою компанию Lighter Than Air Research (Легче чем воздух). Приводить летательный аппарат в движение будут двенадцать электродвигателей Pipistrel, питающихся от двух 150-киловаттных дизель-генераторов и 24 аккумуляторных батарей. Управлять громадным дирижаблем будут с помощью четырех рулевых стабилизаторов, которые позволяют поворачивать летательный аппарат в любом направлении. При этом гелиевые мешки на нейлоновой основе во внутренних стенках Pathfinder 1 будут обеспечивать подъемную силу и плавучесть.

Металлический каркас дирижабля Pathfinder 1.

Дирижабль взлетит благодаря внешней оболочки из ламинированного тедлара (бактерицидной пленки на основе тефлона). Каркас Pathfinder 1 представляет собой 13 основных круглых рам, каждая из которых состоит из 3 000 сварных титановых ступиц и 10 000 полимерных труб, армированных углеродным волокном. Они защищают гелиевые мешки Pathfinder 1, а заниженный носовой конус помогает дирижаблю выдерживать ветер скоростью до 128 км в час, или 70 узлов. 

Однако пройдет еще немало времени, прежде чем Pathfinder 1 достигнет такой скорости. Медленный выезд из ангара в среду был лишь одним из многих шагов при испытаниях летательного аппарата. На земле команда Сергея Брина будет наблюдать, как тепло, вызванное восходом солнца, влияет на миллион кубических метров гелия, находящегося в дирижабле. А когда Pathfinder 1 наконец-то поднимется в воздух, он будет находиться всего в нескольких метрах от земли. Передвижная мачта не позволит дирижаблю никуда не улететь раньше времени. 

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Идея Уэстона и Брина заключается в том, чтобы Pathfinder 1 проложил новый путь для экологически чистых авиаперевозок. (Именно на эти цели компания Lighter Than Air Research получила более 100 миллионов долларов финансирования от Брина, чья благотворительная деятельность в основном направлена на борьбу с изменением климата и охрану здоровья населения.) Само собой разумеется, что до пассажирских и грузовых рейсов еще далеко. У инженеров есть время до сентября 2024 года, чтобы воспользоваться сертификатом летной годности Федерального управления гражданской авиации (FAA), который дает компании право на проведение до 50 испытательных полетов на высоте менее 450 метров.

#дирижабль #pathfinder 1 #lighter than air research
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