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Fantoci
Опубликованы первые уникальные изображения, полученные с нового телескопа "Евклид"
Эта космическая обсерватория будет картографировать космос, чтобы изучить темную материю, но она также умеет делает уникальные снимки.

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Когда мы смотрим на бесконечную Вселенную, мы видим бесчисленные звезды, планеты и галактики, заполняющие все космическое пространство. Однако это лишь малая часть того, что мы можем сейчас увидеть. Большая часть Вселенной состоит из загадочной темной материи и темной энергии, и космический телескоп "Евклид" (Euclid) Европейского космического агентства поможет ученым понять, как они влияют на расширение Вселенной. После успешного запуска нового телескопа, ЕКА опубликовало первые цветные изображения "Евклида", и они поистине впечатляют.

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"Евклид" сейчас находится в точке Лагранжа L2 между Землей и Солнцем, рядом с космическим телескопом имени Джеймса Уэбба. Новый космический телескоп работает в инфракрасной части спектра, как и "Уэбб". Однако у него гораздо меньшее зеркало, чем у "Уэбба" — 1,2 метра против 6,5 метра. Однако "Евклид" предназначен для наблюдения за обширными участками космоса с целью картографирования Вселенной. Поэтому неудивительно, что первые опубликованные изображения телескопа "Евклид" имеют высокую четкость и охватывают огромные участки космоса.

Одна из первый фотографий телескопа "Евклид".

Размещенное изображение в самом начале статьи, вероятно, вы будете видеть в интернете чаще всего. На нем изображен один из самых известных небесных объектов в космосе — туманность Конская Голова. Эта область звездообразования находится на расстоянии около 1,375 световых лет от нас, недалеко от созвездия Ориона. "Евклиду" потребовалось около часа, чтобы сделать это изображение, на котором изображено знаменитое газовое облако, похожее на лошадь, а также большая часть окружающей облачной структуры. Вы даже можете увидеть жуткое свечение вокруг туманности, возникающее в результате интенсивного ультрафиолетового излучения близлежащей звезды Сигма Ориона.

В видеоролике ниже представлены все пять изображений из первой партии снимков "Евклида". На большинстве из них изображены галактики или скопления галактик, для изучения которых и предназначен телескоп. Мы не можем напрямую обнаружить темную материю или темную энергию. Но мы можем наблюдать гравитационные эффекты, которые они оказывают в космических масштабах — например, в структуре групп галактик, таких как скопление Персея. Это первое изображение на видео, за ним следует спиральная галактика IC 342. Высокая четкость телескопа в ближнем инфракрасном диапазоне позволила ему увидеть в IC 342 гораздо больше звезд малой массы, чем показали прошлые наблюдения.


Однако это не все галактики. Следующее изображение в видео - шаровое скопление NGC 6397. Эти скопления древних звезд могут многое рассказать об эволюции Вселенной, и "Евклид" - единственный телескоп, способный одновременно получить изображение всего шарового скопления и при этом различать отдельные звезды. И последнее изображение, на котором галактика неправильной формы NGC 6822, которая сама по себе немного напоминает огромное шаровое скопление. NGC 6822, находящаяся всего в 1,6 миллионах световых лет от нас, имеет низкое содержание металлов, что может сделать ее хорошим примером галактик в ранней Вселенной.

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"Евклид" только начал свою важную миссию, и по прогнозам инженеров, она продлится не менее шести лет. ЕКА надеется, что за это время астрономы смогут нанести на карту миллиарды галактик. Если все пойдет по плану, эта миссия предоставит человечеству самую точную трехмерную карту Вселенной.

#космос #вселенная #темная материя #темная энергия #космический телескоп евклид
Источник: esa.int
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Понятно почему крышка у тебя все время открыта. тесный и все в стоке. корпус надо просторней там и проц разгонишь свой 5600х до 4.8Ггц и крышку закроешь.
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Umid Xaydarov
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только я его за 2800тр покупал. инфляция кули (
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
Kommunist7304
19:27
Согласен. "Буханка" не даст соврать.
Опубликованы первые уникальные изображения, полученные с нового телескопа "Евклид"
Китя.
19:17
ты же богатый иди покупай новую. https://market.yandex.ru/product--videokarta-gigabyte-aorus-radeon-rx-6900-xt-master-16g-gv-r69xtaorus-m-16gd-retail/927754091?sku=101287433738&utm_term=91031%7C101287...
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Император эщкере
19:13
Я так и знал все нищие бичи ещё и отпетые вруны. Школота тупая сцуко засидела мои оверкокерсы.
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2 года назад.
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Император эщкере
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Сколько лет назад ты купил 6900хт за 40000 руб?
Разбираемся, какие видеокарты не стоит покупать на вторичном рынке осенью 2023 года
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