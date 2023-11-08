Обе функции пока доступны лишь для небольшого числа пользователей, но в ближайшие недели они будут распространены среди Premium-пользователей.

Как и любая другая онлайн-платформа, YouTube рассматривает возможность использования искусственного интеллекта для создания новых функций и возможностей для своих пользователей. С этой целью компания начала экспериментировать с двумя функциями искусственного интеллекта: чат-ботом и автоматической категоризацией контента. Хотя сейчас протестировать эти функции может лишь небольшая группа пользователей, YouTube планирует в ближайшие недели более широкое внедрение искусственного интеллекта среди пользователей Premium.

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Чат-бот или «инструмент диалогового искусственного интеллекта», как его называет Google, создан, чтобы помочь пользователям получить больше удовольствия от онлайн-платформы. В сообщении службы поддержки, опубликованном в понедельник, говорится, что чат-бот будет отвечать на вопросы о конкретном видео, рекомендовать соответствующий контент и даже опрашивать пользователей об образовательном контенте, чтобы проверить степень усвоения материала. Судя по демонстрационной версии для мобильных устройств, чат-бот будет располагаться под окном воспроизведения, где пользователи смогут нажимать на значок с "искоркой", чтобы увидеть полезные подсказки. Пользователи также могут задавать свои собственные вопросы, пока видео продолжает воспроизводиться в верхней части экрана.

Пользователи, которые предпочитают видеть отзывы реальных людей, будут рады новой функции категоризации комментариев на YouTube. Эта функция использует искусственный интеллект для сбора комментариев пользователей на основе определенной темы или идеи. Как только он соберет несколько комментариев, скажем, о новом сериале "Локи", искусственный интеллект добавит новую кнопку, по которой пользователи могут просмотреть эти конкретные комментарии. Эта функция напоминает новый инструмент Amazon для сбора отзывов с помощью искусственного интеллекта, который собирает общие отзывы и создает обобщающее (но не всегда точное) резюме для новых посетителей страницы.

Кнопка «Ask» (Спросить) рядом со значком искры открывает экспериментального чат-бота YouTube с искусственным интеллектом. Источник: Google

Обе экспериментальные функции искусственного интеллекта YouTube заслуживают внимания, особенно для видеороликов, которые содержат больше информации, чем те, что публикует Mr. Beast. Например, если вы смотрите видео о садоводстве для начинающих, вы можете использовать чат-бот YouTube, чтобы проверить, какие реальные отзывы пользователей об авторе канала; под видео о ремонте экрана смартфона своими руками вы можете нажать на обзор комментариев, чтобы устранить проблему, с которой столкнулись ранее другие пользователи.

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Google обращает особое внимание на то, что чат-бот и инструмент категоризации комментариев являются относительно новыми, и в результате эти функции "не всегда могут быть правильными". Как и любой другой генеративный искусственный интеллект, пользователям лучше проверять информацию, предоставляемую чат-ботом YouTube, чем принимать ее за чистую монету. По крайней мере, если эти функции хорошо проявят себя в бета-версии, то они станут доступны для премиум-пользователей, но если те немногие пользователи, которые сейчас тестируют эти функции, будут делиться в основном отрицательными отзывами о них, они могут вообще не появиться на онлайн-платформе.