Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
YouTube начал тестировать чат-бота на базе искусственного интеллекта и категоризацию комментариев
Обе функции пока доступны лишь для небольшого числа пользователей, но в ближайшие недели они будут распространены среди Premium-пользователей.

реклама

Как и любая другая онлайн-платформа, YouTube рассматривает возможность использования искусственного интеллекта для создания новых функций и возможностей для своих пользователей. С этой целью компания начала экспериментировать с двумя функциями искусственного интеллекта: чат-ботом и автоматической категоризацией контента. Хотя сейчас протестировать эти функции может лишь небольшая группа пользователей, YouTube планирует в ближайшие недели более широкое внедрение искусственного интеллекта среди пользователей Premium.

реклама

Чат-бот или «инструмент диалогового искусственного интеллекта», как его называет Google, создан, чтобы помочь пользователям получить больше удовольствия от онлайн-платформы. В сообщении службы поддержки, опубликованном в понедельник, говорится, что чат-бот будет отвечать на вопросы о конкретном видео, рекомендовать соответствующий контент и даже опрашивать пользователей об образовательном контенте, чтобы проверить степень усвоения материала. Судя по демонстрационной версии для мобильных устройств, чат-бот будет располагаться под окном воспроизведения, где пользователи смогут нажимать на значок с "искоркой", чтобы увидеть полезные подсказки. Пользователи также могут задавать свои собственные вопросы, пока видео продолжает воспроизводиться в верхней части экрана.

Пользователи, которые предпочитают видеть отзывы реальных людей, будут рады новой функции категоризации комментариев на YouTube. Эта функция использует искусственный интеллект для сбора комментариев пользователей на основе определенной темы или идеи. Как только он соберет несколько комментариев, скажем, о новом сериале "Локи", искусственный интеллект добавит новую кнопку, по которой пользователи могут просмотреть эти конкретные комментарии. Эта функция напоминает новый инструмент Amazon для сбора отзывов с помощью искусственного интеллекта, который собирает общие отзывы и создает обобщающее (но не всегда точное) резюме для новых посетителей страницы. 

Кнопка «Ask» (Спросить) рядом со значком искры открывает экспериментального чат-бота YouTube с искусственным интеллектом. Источник: Google

Обе экспериментальные функции искусственного интеллекта YouTube заслуживают внимания, особенно для видеороликов, которые содержат больше информации, чем те, что публикует Mr. Beast. Например, если вы смотрите видео о садоводстве для начинающих, вы можете использовать чат-бот YouTube, чтобы проверить, какие реальные отзывы пользователей об авторе канала; под видео о ремонте экрана смартфона своими руками вы можете нажать на обзор комментариев, чтобы устранить проблему, с которой столкнулись ранее другие пользователи. 

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Google обращает особое внимание на то, что чат-бот и инструмент категоризации комментариев являются относительно новыми, и в результате эти функции "не всегда могут быть правильными". Как и любой другой генеративный искусственный интеллект, пользователям лучше проверять информацию, предоставляемую чат-ботом YouTube, чем принимать ее за чистую монету. По крайней мере, если эти функции хорошо проявят себя в бета-версии, то они станут доступны для премиум-пользователей, но если те немногие пользователи, которые сейчас тестируют эти функции, будут делиться в основном отрицательными отзывами о них, они могут вообще не появиться на онлайн-платформе.

#youtube #чат-бот #чат-бот с искусственным интеллектом
Источник: support.google.com
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

YouTube получает большое обновление с использованием ИИ
YouTube меньше заботится о вашей конфиденциальности, чем о своих доходах
YouTube тестирует генерируемые ИИ сводки комментариев и чат-бот для видео
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

М-12 «Восток» на участке от Москвы до Казани планируют открыть до конца текущего года
6
Российские десантники поразили шведскую БМП Stridsfordon 90 ВСУ, превратив её в ржавый неликвид
+
Рекордные запасы газа в Европе оказались распределены по странам неравномерно
10
Специалисты выяснили причины низкого fps в Cities Skylines II и рассказали, как повысить его втрое
4
Китайская Loongson выпустит игровую видеокарту – 9A1000 сравнится по скорости с Radeon RX 550
2
Стоит ли в 2023 году переходить на Windows 11 – почему новая ОС так и не стала лучшей для геймеров
21
В ярдо Linux добавили «синий экран смерти» – за разработку отвечает сотрудник Microsoft
11
Инсайдер разочаровался в новом дизайне упаковки GeForce RTX 4070 Ti SUPER
6
Заказавшие Ferrari сегодня, получат автомобиль не раньше середины 2026 года
5
Французская пресса: Украине предстоит трудная зима без электричества, оружия и поддержки США
5
Российская армия начала использовать боевые элементы «Мотив-3М» на Авдеевском направлении
1
Астрономы обнаружили семь горячих планет, которые вращаются вокруг звезды, похожей на Солнце
+
Российская промышленность полностью обеспечивает ВС РФ современными вооружениями — Мантуров
+
Optoma выпустила лазерный проектор для домашних развлечений и игр
1
Глава эстонской разведки: Россия производит 1,5 миллионов артиллерийских снарядов в месяц
+
Ryzen 8950X Zen 5 опережает Ryzen 9 7950X на 40 % в многопоточном тесте
7
Специалисты попытались превратить майнерскую видеокарту NVIDIA CMP 50HX за 160 евро в игровую
3
Открытый полупроводниковый квантовый материал установил рекорд скорости передачи информации
3
Российский энтузиаст запустил легендарную игру The Witcher 3 на экране смартфона
2
Что означает смайлик в «WhatsApp» женщина с руками в виде буквы «Х»
2

Популярные статьи

Китай вытеснил крупнейшие оборонные компании Запада с рынка боевых летательных аппаратов
1
10 забытых шутеров прошлого с потрясающим геймлеем, в которые стоит поиграть в 2023 году, часть 4
3
Как запускать Android-приложения на своем компьютере с ОС Windows
11
Пять причин отказаться от покупки Xbox Series X в 2023 году
52
Краткое тестирование накопителя Hikvision E100 (HS-SSD-E100/128G)
+
ТОП-20 вещей, которые людям заменил смартфон
37
Age of Wonders. Современность фаната. AoW Planetfall Часть 2
+
Обзор и тестирование процессорной СВО XPG Levante X 360
7
В США создают новую серийную термоядерную бомбу B61-13
4
США и Япония сколачивают новый военный альянс в Азиатско-Тихоокеанском регионе — JAPUS
13

Сейчас обсуждают

Johan_888
16:19
А сколько будет стоить грамм "лекарства" у государства и в каком виде будут выпускать? Кто будет выписывать рецепты, и где будут выдавать/продавать?
Bloomberg: В Украине хотят легализовать марихуану для облегчения страданий солдат ВСУ
OgoGoLog
16:19
Сейчас бы после около 100 лет написания цивилизацией произведений на тему ошибок в работе с ИИ начать делать эти самые ошибки.
Ученый Илья Суцкевер: «ИИ будет относиться к людям, как к животным»
Submar Submarinsky
16:11
200 с ранеными ? 1/3 65 погибшими значит? Ну ну.
Во Франции раскрыли потери ВСУ с начала спецоперации, где Украина потеряла 200 тыс человек
glavhyilo
16:11
жинок отправят на штурм работино.
Matrixport: Цена Ethereum (ETH) может вырасти до $3 тыс.
Михаил Невский
16:03
бред, хотя тут думаю найдутся кто обидется, что человек это животное. Но по факту человек создал ИИ, кстати я склонен думать, что тот же chatGPT мыслит (скажем так, решает поставленные проблемы челове...
Ученый Илья Суцкевер: «ИИ будет относиться к людям, как к животным»
Roditch
15:54
Это не чай.
Пять причин купить Sony PlayStation 4 Slim в 2023 году
Eppius
15:51
Хуже идейных конечно но все равно будут ибо там мозги промыты наглухо почти у всех.
Во Франции раскрыли потери ВСУ с начала спецоперации, где Украина потеряла 200 тыс человек
Eppius
15:49
Ого вот это новость так новость.
liberation: Стремительное летнее контрнаступление ВСУ провалилось
Eppius
15:48
Это великий ученый вообще не понимает что он говорит. ИИ никак ни к чему не может относится потому что у него нет разума и высшей нервной деятольности\психики.
Ученый Илья Суцкевер: «ИИ будет относиться к людям, как к животным»
coth
15:47
Во некоторых дистрибутивах он синий. У меня и на Android телефоне была паника с синим фоном.
В ярдо Linux добавили «синий экран смерти» – за разработку отвечает сотрудник Microsoft
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем