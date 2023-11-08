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Fantoci
OpenAI анонсировала свой самый продвинутый искусственный интеллект - GPT-4 Turbo
Новая версия популярного чат-бота получила всю актуальную информацию вплоть до апреля 2023 года, которая необходима для более точного составления ответов.

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OpenAI - это компания, которая не собирается почивать на лаврах, о чем свидетельствует анонс турбо-версии ChatGPT. Новейшая версия популярного чат-бота GPT-4 Turbo была обучена на более новой и актуальной информации, а это значит, что искусственный интеллект теперь имеет возможность более точно отвечать на запросы пользователей. Кроме того, в турбо-версии появились несколько новых функций.

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По данным CNBC, компания анонсировала Turbo-версию ChatGPT на закрытом мероприятии, состоявшемся на этой неделе. В прямом эфире первого подобного мероприятия OpenAI, присутствовал генеральный директор Microsoft Сатья Наделла, который приехал по приглашению генерального директора OpenAI Сэма Альтмана. Он похвалил качественную работу OpenAI и поблагодарил за сотрудничество. Как вы, возможно, помните, Microsoft инвестировала в компанию OpenAI 10 миллиардов долларов и является одним из главных спонсоров ее деятельности.

Самым большим изменением в GPT-4 Turbo является то, что у нее есть доступ к более новым данным, чем в предыдущей версии, которая прекратила получать новую информацию в январе 2022 года. Turbo-версия обновила свою базу данных вплоть до апреля 2023 года, что теоретически делает ее более полезной, поскольку она может отвечать на актуальные вопросы.

«Мы так же разочарованы, как и все вы, а может быть, и больше, что знания GPT об окружающем мире закончились в 2021 году», — сказал Альтман на сцене.

GPT-4 Turbo дает возможность пользователям создать свой собственный GPT, теоретически открывая новые возможности для появления миллионов персонализированных помощников.

OpenAI также расширила размер подсказок, используемых в GPT-4 Turbo, - с нынешних 3 тысяч слов до более чем 300 страниц текста. Теоретически это может позволить вам попросить его кратко изложить целую книгу, если вы, конечно, сможете скопировать и вставить такой объем текста без сбоев в работе вашего устройства. Кроме того, в качестве подсказок можно использовать изображения, созданные DALL-E 3, или свой голос в качестве запроса - функции, которые недавно были добавлены в арсенал чат-бота. Также у новейшего чат-бота есть шесть версий голосов, которые вы можете выбрать по своей усмотрению, чтобы услышать ответ в речевой форме вместо текста.

Помимо новых функций, OpenAI также объявила о снижении цен на GPT-4 Turbo. Входные токены стоят всего 1 цент США, что в 3 раза меньше, чем у стандартного GPT-4. Кроме того, выходные токены стоят 3 цента, что в 2 раза меньше существующей цены. OpenAI заявила, что позволит каждому обучить своего собственного чат-бота настройке и настраивать его поведение, что может расширить рынок нейросетей до миллионов пользовательских версий для разработчиков и пользователей. Чтобы справиться с этим наплывом, OpenAI анонсировала собственный магазин приложений GPT Store в котором предусмотрено разделение доходов (то есть прибыль будут получать начинающие разработчики и OpenAI).

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На данный момент GPT-4 Turbo доступен только разработчикам, но в ближайшем будущем он будет открыт для широкой публики.

#искусственный интеллект #openai #gpt-4 turbo
Источник: cnbc.com
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