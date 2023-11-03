Сообщается, что космический аппарат находится в добром здравии после прохождения своей маленькой, но важной цели.

Космический аппарат "Люси" (Lucy), который уже 12 лет занимается изучением астероидов Вселенной, успешно завершил свой первый пролет возле астероида 152830 "Динкинеш" (Dinkinesh). НАСА сообщило про это важное событие в среду, отметив, что "Люси" остается в добром здравии и в настоящее время передает важные данные в "Deep Space Network" агентства. Кроме того, рядом с этим астероидом неожиданно был обнаружен второй астероид.

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"Динкинеш" или как ещё его называют астрономы "Динки", — это небольшой астероид, который вращается вокруг Солнца во внутренней части главного астероидного пояса. Его ширина составляет около 760 метров, он состоит из каменистых силикатов, а также небольшого количества металла. Название астероида совпадает с названием космического аппарата-наблюдателя: "Динкинеш" - это эфиопское название "Люси", неполного скелета гоминида, в честь которого назван космический аппарат НАСА.

Для получения данных от "Люси" агентству придется подождать около недели, но специалисты надеются, что зонд выполнил все запланированные задачи. 1 ноября "Люси" должна была пролететь мимо "Динки" со скоростью 4,5 километра в секунду или 16 000 километров в час. Перед сближением космического аппарата с астероидом, НАСА планировало, чтобы вращающаяся платформа "Люси" перешла в конфигурацию сближения, направив свою высокочувствительную антенну от Земли и нацелив свой комплекс приборов на "Динки". Астрономы надеются, что разведывательный сканер "Люси" дальнего действия (L'LORRI) сейчас делает высококачественные черно-белые изображения астероида каждые 15 минут, а спектрометр теплового излучения "Люси" (L'TES) начал сбор инфракрасных данных.

Первый взгляд на "Динки", сделанный сканером L'LORRI 1 ноября 2023 года. Фото: НАСА.

Когда до сближения оставался час, "Люси" должна была включить свою встроенную систему конечного сопровождения, чтобы не потерять "Динки" из виду. Это позволит космическому кораблю ориентироваться на астероид по мере его приближения. Через несколько минут после этого, L'LORRI - мультиспектральная камера видимого диапазона (MVIC) и еще один инфракрасный спектрометр (LEISA) должны были начать сбор данных. MVIC и LEISA должны были отключиться через шесть минут после ближайшего контакта "Люси" с астероидом, в результате чего космический корабль оказался бы примерно в 430 километрах от "Динки".

Если все пойдет по плану, L'LORRI будет периодически фотографировать и сканировать "Динки" и не остановится до 5 ноября. Предполагается, что это поможет НАСА измерить кривую блеска "Динки".

«Команда по управлению "Люси" подтвердила, что космический аппарат НАСА "Люси" связался с Землей после своей встречи с маленьким астероидом основного пояса, "Динкинеш"», — написала Эрин Мортон от имени команды НАСА по связям с общественностью в области планетарных наук.

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Астероид "Динки" был первой из 10 целей зонда "Люси". Ожидается, что до начала 2033 года "Люси" осмотрит такие астероиды, как Дональд Йохансон, Орус и Полимела (а также его безымянный спутник).