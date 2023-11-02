Помимо Copilot были обновлены Проводник, Paint и другие функции.

Новый ИИ-помощник Copilot появился в Windows 11 несколько недель назад, но многие пользователи ПК были озадачены отсутствием отсутствием генеративного искусственного интеллекта в строке поиска. В связи с этим Microsoft выпустила долгожданное обновление Windows 11 2023 (также известное как 23H2), в котором появился Copilot и множество других функций.

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Microsoft объявила о начале распространения Copilot несколько недель назад. Новый чат-бот с искусственным интеллектом действительно появился на некоторых системах. Однако технически это обновление было предварительной версией прошлогоднего обновления 22H2 для Windows 11. Согласно сообщениям пользователей Windows 11, Copilot на тот момент появился только в некоторых системах. Теперь же это полноценный релиз и после обновления системы до версии 23H2, вы сможете воспользоваться всеми функциями искусственного интеллекта.

Copilot демонстрирует, насколько Microsoft уверена в ChatGPT - компания инвестировала миллиарды долларов в стартап искусственного интеллекта OpenAI, и теперь добавила эту технологию в свой флагманский продукт. Copilot доступен на "Панели задач" или с помощью сочетания клавиш Win + C. Он предлагает общение в чате, аналогичное тому, что вы получаете в Bing, но поскольку он находится на вашем компьютере, он может управлять функциями системы и получил доступ к большему количеству ваших данных.

Copilot в Windows может генерировать текст и код по вашему запросу, как ChatGPT на сайте OpenAI. Вы также можете указать Copilot, как генерироваться ответы в режимах «Более творческий», «Более сбалансированный» и «Более точный». Эти параметры вы, возможно, уже видели в Bing Chat. Если вам надоест печатать, вы можете вместо этого включить микрофон и поговорить с Copilot. После завершения разговора можно очистить историю и начать заново с помощью опции "Обновить".

Обновленный Проводник Windows.

Хотя Copilot и является главной фишкой обновления 23H2, но это далеко не единственное изменение. Проводник Windows подвергся обновлению с современным пользовательским интерфейсом Windows. Вы сможете легко различать локальные и облачные каталоги в адресной строке, а панель сведений будет содержать гораздо больше информации и более крупные миниатюры предварительного просмотра. Если вам не хватает классической панели задач Windows, то для вас есть хорошие новости. Новое обновление возвращает возможность разделять элементы и показывать ярлыки. Также вышло ранее анонсированное обновление Paint с поддержкой слоев, темного режима и многого другого.

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Если вы ещё не установили новое обновление, то оно должно быть доступно в меню «Центр обновления Windows» в системных настройках Windows 11. Это большое обновление, так что не начинайте установку, если не готовы подождать от 5 до 10 минут в зависимости от вашего "железа".