На новый SSD можно закачать видеофайл объёмом 10 Гбайт примерно за три секунды.

Новый внешний SSD от компании ADATA представляет собой небольшой и быстрый твердотельный накопитель, который, по словам инженеров тайваньской компании, является первым устройством, поддерживающим подключение по USB4 со скоростью 40 Гигабит в секунду. Тем самым он позволяет полностью раскрыть потенциал высокой скорости SSD.

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ADATA SE920 имеет скорость чтения до 3800 Мегабайт в секунду, а скорость записи составляет 3700 Мегабайт в секунду. Однако такая производительность достигается ценой повышенного нагрева, поэтому накопитель оснащен активным охлаждением.

Для достижения этого результата в устройстве используется запатентованная система активного рассеивания тепла и встроенный микровентилятор.

Кроме того, корпус накопителя может "телескопически" расширяться при работе, обеспечивая большее пространство для циркуляции воздуха и охлаждения при активном вентиляторе. ADATA утверждает, что эта система охлаждения позволяет «снижать температуру на 10%», чтобы предотвратить замедление работы SSD из-за перегрева.

Вентилятор можно включить, нажав пальцем сверху корпусу, а когда вентилятор не нужен, можно нажать еще раз, чтобы задвинуть корпус, и тогда SE920 займет меньше места в сумке, кармане или руке.





Портативный SSD имеет размеры 105 x 64,2 x 15,9 мм в закрытом состоянии и 122,56 x 64,2 x 15,9 мм, когда корпус выдвинут и вентилятор активен. Устройство весит 182 грамма.

Внешний твердотельный накопитель ADATA SE920 также обратно совместим с USB 3.2 и USB 2.0, однако не стоит ожидать таких же высоких скоростей при использовании SSD с устройствами, оснащенными одним из этих более медленных портов.

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Накопитель будет доступен в версиях объемом 1 ТБ и 2 ТБ. Компания ADATA утверждает, что он должен быть совместим с устройствами под управлением Windows 10 или более поздней версии, macOS 13 или более поздней версии, Linux kernel 6 или более поздней версии, Android 13 или более поздней версии.