Компания предприняла необычный шаг, анонсировав одним махом всю линейку M3, включая новый M3 iMac.

В надежде оживить падающие продажи компьютеров Mac, компания Apple представила три новых чипа M3 на своем октябрьском мероприятии, посвященном аппаратному обеспечению. В предыдущие годы компания сначала выпускала стандартную версию процессора, а через несколько месяцев - Pro и Max версии. На этот раз Apple показала клиентам сразу все три чипа, а также обновленные MacBook Pro и iMac, которые поступят в продажу 7 ноября. Это попытка Apple обновить свой модельный ряд и привлечь внимание тех, кто все еще использует компьютеры Mac на базе Intel, которые якобы получат огромный прирост производительности при переходе на новые чипы.

реклама

M3 — первый чип, изготовленный по 3-нм техпроцессу TSMC, который наконец положил конец слухам о том, что он может не появиться в этом году из-за ограниченных поставок из Тайваня. Apple также внесла существенные изменения в свой подход к выпуску чипов M3: теперь M3 не поставляется вместе с MacBook Air, как это было с предшественниками M1 и M2. Вместо этого M3 будет доступен в 14-дюймовом MacBook Pro, что является нововведением. Все предыдущие версии предлагали только чипы Pro или Max, а теперь это касается только 16-дюймовой модели. Похоже, компания наконец-то закопала свой древний 13-дюймовый MacBook Pro с Touch Bar, так как он не был включен в анонс и был удален с сайта Apple.

В скором времени выйдет M3 Ultra.

Линейка M3 имеет совершенно новую архитектуру графических процессоров, которая, по словам Apple, значительно повысит производительность и называется Dynamic Caching. По словам компании, эта технология является новой в отрасли и предоставляет большой скачок вперед в графической архитектуре за всю ее историю. Как всегда в случае с Apple, компания была немногословна, но суть в том, что программное обеспечение резервирует объем памяти в зависимости от потребностей единственной наиболее требовательной задачи, в результате чего графический процессор используется не в полную силу. Dynamic Caching (Динамическое кэширование), как следует из названия, распределяет память в реальном времени, позволяя повысить загрузку и производительность графического процессора.

Красный цвет обозначает неиспользуемые ядра графического процессора, при этом большая часть из них задействуется с помощью динамического кэширования синим цветом.

Новый графический процессор в M3 также имеет аппаратно-ускоренную трассировку лучей, как и предполагали эксперты, а также аппаратное обеспечение для Mesh Shading. Все это улучшает рендеринг геометрии в играх и приложениях, позволяя быстрее отрисовывать более сложные сцены. Несмотря на ожидания, касающиеся трассировки лучей, Apple не представила новых игр с использованием этой технологии для Mac, хотя слухи на это указывали.

Apple впервые установила базовый чип M3 в 14-дюймовый MacBook Pro.

В целом презентация Apple, которая состоялась в понедельник вечером, была направлена на то, чтобы убедить приверженцев Intel перейти на новые процессоры, поскольку пользователи, имеющие машины на чипах M1 и M2, скорее всего, до сих пор довольны своими системами. Большинство сравнительных тестов Apple были направлены на компьютеры с чипами Intel, хотя некоторые из них также сравнивались с оригинальным M1, которому уже три года. Естественно, они показали впечатляющий прирост по всем направлениям: ядра производительности M3 на 30% мощнее, чем ядра M1, а энергоэффективные ядра на 50%.

Apple не тянет резину и выпускает все три версии M3 сразу.

14-дюймовый MacBook Pro с M3 стоит 1599 долларов, M3 Pro — 1999 долларов, а 16-дюймовый MacBook Pro — 2499 долларов (скорее всего, с M3 Pro в качестве базовой конфигурации). Стоимость iMac по-прежнему начинается от 1299 долларов за базовую модель M3. Цены на другие конфигурации, в том числе с M3 Max, пока неизвестны.

рекомендации Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ i5 14600KF тоже поступил в продажу Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Нам придется немного подождать и посмотреть, как покажут себя эти чипы M3 в реальных независимых тестах, но это будет интересный взгляд на то, что может дать геймерам давно разрекламированный 3-нм техпроцесс TSMC в потребительских продуктах. Также будет интересно посмотреть, что Apple будет делать дальше, поскольку TSMC перейдет на 2-нм техпроцесс не раньше 2025 года, что сильно свяжет руки Apple при разработке чипа M4.