Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Apple представила первые в мире 3-нм процессоры для ноутбуков - M3, Pro и Max
Компания предприняла необычный шаг, анонсировав одним махом всю линейку M3, включая новый M3 iMac.

реклама

В надежде оживить падающие продажи компьютеров Mac, компания Apple представила три новых чипа M3 на своем октябрьском мероприятии, посвященном аппаратному обеспечению. В предыдущие годы компания сначала выпускала стандартную версию процессора, а через несколько месяцев - Pro и Max версии. На этот раз Apple показала клиентам сразу все три чипа, а также обновленные MacBook Pro и iMac, которые поступят в продажу 7 ноября. Это попытка Apple обновить свой модельный ряд и привлечь внимание тех, кто все еще использует компьютеры Mac на базе Intel, которые якобы получат огромный прирост производительности при переходе на новые чипы.

реклама

M3 — первый чип, изготовленный по 3-нм техпроцессу TSMC, который наконец положил конец слухам о том, что он может не появиться в этом году из-за ограниченных поставок из Тайваня. Apple также внесла существенные изменения в свой подход к выпуску чипов M3: теперь M3 не поставляется вместе с MacBook Air, как это было с предшественниками M1 и M2. Вместо этого M3 будет доступен в 14-дюймовом MacBook Pro, что является нововведением. Все предыдущие версии предлагали только чипы Pro или Max, а теперь это касается только 16-дюймовой модели. Похоже, компания наконец-то закопала свой древний 13-дюймовый MacBook Pro с Touch Bar, так как он не был включен в анонс и был удален с сайта Apple.

В скором времени выйдет M3 Ultra.

Линейка M3 имеет совершенно новую архитектуру графических процессоров, которая, по словам Apple, значительно повысит производительность и называется Dynamic Caching. По словам компании, эта технология является новой в отрасли и предоставляет большой скачок вперед в графической архитектуре за всю ее историю. Как всегда в случае с Apple, компания была немногословна, но суть в том, что программное обеспечение резервирует объем памяти в зависимости от потребностей единственной наиболее требовательной задачи, в результате чего графический процессор используется не в полную силу. Dynamic Caching (Динамическое кэширование), как следует из названия, распределяет память в реальном времени, позволяя повысить загрузку и производительность графического процессора.

Красный цвет обозначает неиспользуемые ядра графического процессора, при этом большая часть из них задействуется с помощью динамического кэширования синим цветом.

Новый графический процессор в M3 также имеет аппаратно-ускоренную трассировку лучей, как и предполагали эксперты, а также аппаратное обеспечение для Mesh Shading. Все это улучшает рендеринг геометрии в играх и приложениях, позволяя быстрее отрисовывать более сложные сцены. Несмотря на ожидания, касающиеся трассировки лучей, Apple не представила новых игр с использованием этой технологии для Mac, хотя слухи на это указывали.

Apple впервые установила базовый чип M3 в 14-дюймовый MacBook Pro.

В целом презентация Apple, которая состоялась в понедельник вечером, была направлена на то, чтобы убедить приверженцев Intel перейти на новые процессоры, поскольку пользователи, имеющие машины на чипах M1 и M2, скорее всего, до сих пор довольны своими системами. Большинство сравнительных тестов Apple были направлены на компьютеры с чипами Intel, хотя некоторые из них также сравнивались с оригинальным M1, которому уже три года. Естественно, они показали впечатляющий прирост по всем направлениям: ядра производительности M3 на 30% мощнее, чем ядра M1, а энергоэффективные ядра на 50%.

Apple не тянет резину и выпускает все три версии M3 сразу.

14-дюймовый MacBook Pro с M3 стоит 1599 долларов, M3 Pro — 1999 долларов, а 16-дюймовый MacBook Pro — 2499 долларов (скорее всего, с M3 Pro в качестве базовой конфигурации). Стоимость iMac по-прежнему начинается от 1299 долларов за базовую модель M3. Цены на другие конфигурации, в том числе с M3 Max, пока неизвестны.

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Нам придется немного подождать и посмотреть, как покажут себя эти чипы M3 в реальных независимых тестах, но это будет интересный взгляд на то, что может дать геймерам давно разрекламированный 3-нм техпроцесс TSMC в потребительских продуктах. Также будет интересно посмотреть, что Apple будет делать дальше, поскольку TSMC перейдет на 2-нм техпроцесс не раньше 2025 года, что сильно свяжет руки Apple при разработке чипа M4.

#apple #apple m3 #imac m3
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

Представлен 24-дюймовый компьютер Apple iMac на чипе M3
Apple анонсировала обновлённые MacBook Pro на чипах M3
Apple отказывается от 13-дюймового Touch Bar MacBook Pro
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Объемы заказов главного мирового производителя оборудования ASML для чипов рухнули почти в 2 раза
17
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
10
Forbes: Гигантские потери немецких Leopard на поле боя вынуждают Украину вернуться к советским Т-72
1
Российские ученые-физики открыли новый сверхтяжелый изотоп
7
Везучий майнер самостоятельно добыл 1 блок Биткоина и заработал 20 000 000 рублей
5
США разработали новую систему ПВО для Украины: ракеты Patriot будут запускаться советскими ЗРК
15
Армия РФ использовала новую тактику летающего радара для поражения 8 ракет Storm Shadow
6
Аналитик Антонов: рубль близок к перелому тренда и продолжит расти
2
Forbes: Украина возвращается к старым Т-72 из-за больших потерь танков Leopard 2
1
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает менее 1 FPS на минималках
30
Economist: Россия приспособилась и сделала работу оператора дронов ВСУ опасной для жизни
3
Colorful представила уникальную видеокарту RTX 4060 Ti 16Gb "Туманный холм пяти стихий"
2
Российско-украинская команда Team Spirit по Dota 2 одержала победу на турнире The International 2023
+
Американское издание выдало странный материал с рекомендацией ВСУ не использовать танки «Абрамс»
7
Конгресс вскоре примет пакет помощи для Израиля, об Украине речи не идёт
2
Представитель ВС ВСУ рассказал публике о новой русской тактике использования дронов
1
Новый фильм Девида Финчера The Killer получил хорошие оценки от кинокритиков
+
Скоро в GOG можно будет купить God of War и Uncharted: Legacy of Thieves Collection
+
Опубликован исходный код Dagor Engine, который позаимствован при создании отечественного Nau Engine
2
США создают «ЗРК-Франкенштейн» для Украины, объединяя советские и американские системы ПВО
+

Популярные статьи

Транспортный самолет «Слон» – характеристики и перспективы
1
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
24
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
25
Ghostrunner 2 - очень краткий обзор игры
+
США создают новую ядерную гравитационную бомбу, рассчитанную на применение против России и Китая
62
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
155
Итоги гоночного уик-энда 28-29 октября
1
Forbes: Россия уничтожает лучшие танки Украины ускоренными темпами
4
Французская разведка сообщила о подготовке развёртывания в зоне СВО системы РЭБ «Былина»
2
Как бесплатно поднять уровень аккаунта Steam
9

Сейчас обсуждают

Станислав Пронькин
19:01
Что ты такое, нейроморфный чип
В Лаборатории Касперского разработали нейроморфный чип – как тебе такое, Дженсен Хуанг
kilobait3
19:00
Даже старички выгоднее красных в ии.
Первые тесты 96-ядерного процессора AMD Zen 4 Threadripper показали полное превосходство над Intel
Виталий Вит
19:00
Орел даже жо этого этапа не добрался
Первый пилотируемый полет корабля Starliner состоится не раньше апреля 2024 года
Дед Мороз
18:49
Разберутся в Европе сами с топливом, поставки из России теперь не решают ничего.
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
Дед Мороз
18:47
Т72 второй год модернизируют в Чехии и поставки танков из Германии здесь совершенно не при чём. Там силами Рейнметалл восстанавливают леопарды серии 1. Они идут в разные части.
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
&lt;TopUpdate&gt;
18:45
Ну там же завуалировано, в их понимании украина защищает интересы запада, и проигрыш украины = проигрышу запада. чего они очень не хотят
Глава Пентагона заявил, что если США прекратят поддерживать Украину, то она проиграет
Serezhka
18:44
Yota - лучший оператор в России. У него никогда не было внутрисетевого роуминга, интернет всегда работал в любом регионе, нет вообще никаких опций - только связь и интернет, работает через вышки Мегаф...
В боях за Авдеевку есть первый уничтоженный Leopard-2A6, принадлежавший элитной бригаде "Магура"
DIP48
18:42
Кто то еще покупает эти xbox ?!
Microsoft начинает блокировать неавторизованные контроллеры Xbox
Serezhka
18:40
В Нерезиновой - может быть, а в остальных регионах связь МТС - говно, особенно вдали от крупных городов, не зря их аббревиатуру высмеивают как Моя Твоя не Слысать.
В боях за Авдеевку есть первый уничтоженный Leopard-2A6, принадлежавший элитной бригаде "Магура"
DungeonMasterGT
18:37
Про это в курсе, использовали ли вы его реально в 93м? Я помню только тест с фракталами, и вроде профессиональный софт тех лет умел использовать, игры и домашний софт той эпохи не использовали сопроце...
Ретроклокинг: Позывной – 370-й
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем