На создание этого устройства для незрячих пользователей, ученые вдохновились летучими мышами, дельфинами и другими животными, которые используют акустический сигнал, чтобы "видеть", что находится перед ними.

Австралийские ученые разработали умные очки, которые с помощью новой технологии помогают незрячим пользователям ориентироваться в окружающей обстановке. Они вдохновились уникальными способностями летучих мышей, дельфинов и других существ, которые используют звук для восприятия окружающего мира, и научили очки генерировать "акустические сигналы", которые ускоряются или замедляются в зависимости от расстояния до объекта. Это метод позволил сформировать форму восприятия, которую исследователи назвали "акустическим осязанием".

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Большинство вспомогательных очков для людей с ослабленным зрением используют камеры и другие визуальные датчики для захвата окружающей среды пользователя. В некоторых устройствах эти данные обрабатываются алгоритмом искусственного интеллекта, который описывает объекты, находящиеся впереди: например, пешеходный переход, такси или витрину конкретного магазина. В новых умных очках совершенно другой тип преобразования информации, который больше ориентирован на определение объектов, чем на помощь пользователю в получении общего представления об окружающей обстановке. Раньше слепые или слабовидящие пользователи не могли "увидеть" небольшие или обыденные предметы перед ними, такие как колонна или кофейная кружка. Это не только влияло на безопасность пользователя, но и лишало его возможности взаимодействовать с предметами, которые важны в его повседневной жизни.

Женщина с новыми умными очками, тянется к миске на столе.

В данном случае, эти умные очки, которые официально называются фовеальным звуковым устройством (FAD), "озвучивают" объекты, находящиеся рядом с пользователем, независимо от того, насколько они велики или малы. В новой статье, опубликованной в журнале PLoS One, команда инженеров-биомедиков из Сиднея рассказала, что FAD состоит из очков дополненной реальности NReal's Light с бинауральными динамиками в паре с Android-телефоном OPPO Find X3 Pro. Когда пользователь надевает очки NReal, он получает слуховое поле зрения (FOV) трапециевидной формы, измеряемое с помощью звуковых значков. Эти повторяющиеся звуки ускоряются или замедляются в зависимости от того, насколько близко находится объект в поле зрения — что-то вроде детской игры «горячо или холодно».

Исследователи протестировали свою систему FAD на 14 участниках, каждый из которых практически потерял естественное зрение. Участников просили найти и идентифицировать миски, книги, чашки и бутылки в разных положениях: сидя, стоя и при ходьбе. Участники не только смогли относительно легко находить и идентифицировать объекты, сидя за столом, но и с удивительной эффективностью находили и доставали предметы, когда ходили по тестовой зоне.

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«Слуховая обратная связь дает пользователям возможность идентифицировать объекты и дотягиваться до них с поразительной точностью», — сообщил доктор Хоу Чжу, ведущий автор исследования, в заявлении Сиднейского технологического университета. «Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что акустическое осязание способно предложить носимый и эффективный метод сенсорной аугментации для людей с нарушениями зрения».