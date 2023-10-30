Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Fantoci
Новые умные очки помогают слепым людям «ощущать» своё окружение с помощью «акустического осязания»
На создание этого устройства для незрячих пользователей, ученые вдохновились летучими мышами, дельфинами и другими животными, которые используют акустический сигнал, чтобы "видеть", что находится перед ними.

реклама

Австралийские ученые разработали умные очки, которые с помощью новой технологии помогают незрячим пользователям ориентироваться в окружающей обстановке. Они вдохновились уникальными способностями летучих мышей, дельфинов и других существ, которые используют звук для восприятия окружающего мира, и научили очки генерировать "акустические сигналы", которые ускоряются или замедляются в зависимости от расстояния до объекта. Это метод позволил сформировать форму восприятия, которую исследователи назвали "акустическим осязанием".

реклама

Большинство вспомогательных очков для людей с ослабленным зрением используют камеры и другие визуальные датчики для захвата окружающей среды пользователя. В некоторых устройствах эти данные обрабатываются алгоритмом искусственного интеллекта, который описывает объекты, находящиеся впереди: например, пешеходный переход, такси или витрину конкретного магазина. В новых умных очках совершенно другой тип преобразования информации, который больше ориентирован на определение объектов, чем на помощь пользователю в получении общего представления об окружающей обстановке. Раньше слепые или слабовидящие пользователи не могли "увидеть" небольшие или обыденные предметы перед ними, такие как колонна или кофейная кружка. Это не только влияло на безопасность пользователя, но и лишало его возможности взаимодействовать с предметами, которые важны в его повседневной жизни. 

Женщина с новыми умными очками, тянется к миске на столе.

В данном случае, эти умные очки, которые официально называются фовеальным звуковым устройством (FAD), "озвучивают" объекты, находящиеся рядом с пользователем, независимо от того, насколько они велики или малы. В новой статье, опубликованной в журнале PLoS One, команда инженеров-биомедиков из Сиднея рассказала, что FAD состоит из очков дополненной реальности NReal's Light с бинауральными динамиками в паре с Android-телефоном OPPO Find X3 Pro. Когда пользователь надевает очки NReal, он получает слуховое поле зрения (FOV) трапециевидной формы, измеряемое с помощью звуковых значков. Эти повторяющиеся звуки ускоряются или замедляются в зависимости от того, насколько близко находится объект в поле зрения — что-то вроде детской игры «горячо или холодно». 

Исследователи протестировали свою систему FAD на 14 участниках, каждый из которых практически потерял естественное зрение. Участников просили найти и идентифицировать миски, книги, чашки и бутылки в разных положениях: сидя, стоя и при ходьбе. Участники не только смогли относительно легко находить и идентифицировать объекты, сидя за столом, но и с удивительной эффективностью находили и доставали предметы, когда ходили по тестовой зоне. 

рекомендации
Новый 14900K уже в продаже - смотри ЦЕНУ
i5 14600KF тоже поступил в продажу
Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

«Слуховая обратная связь дает пользователям возможность идентифицировать объекты и дотягиваться до них с поразительной точностью», — сообщил доктор Хоу Чжу, ведущий автор исследования, в заявлении Сиднейского технологического университета. «Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что акустическое осязание способно предложить носимый и эффективный метод сенсорной аугментации для людей с нарушениями зрения».

#наука #умные очки #fad #фовеальное звуковое устройство
Источник: journals.plos.org
+
Написать комментарий (0)

Материалы по теме

19FortyFive: США возобновили работы по созданию электромагнитной пушки
Исследование InSight показало, что ядро Марса меньше чем считало ранее, а мантия однородна
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Сотрудники ЧВК Вагнер освободили золотые прииски для Центральноафриканской Республики
+
Eurasian Times: дрон-камикадзе "Ланцет" теперь может самостоятельно охотиться на цели
1
В России создали технологию, позволяющую одновременно контролировать до 500 000 дронов
+
Объемы заказов главного мирового производителя оборудования ASML для чипов рухнули почти в 2 раза
9
Blue Origin представила макет прототипа лунного корабля Blue Moon
+
Stars and Stripes: идущий к Израилю авианосец США заметили в Средиземном море
2
В современных играх бюджетная Radeon RX 6400 начинает обходить GeForce GTX 1080 Ti более, чем на 70%
21
Российские ученые-физики открыли новый сверхтяжелый изотоп
5
США разработали новую систему ПВО для Украины: ракеты Patriot будут запускаться советскими ЗРК
3
ОДК-Климов (Ростех) изготовит двигатели ВК-650В для испытаний Ansat
+
Ещё один авианосец США вошел в Средиземное море и направляется к берегам Израиля
+
19fortyfive: ВСУ оказались в тупике разочарований и больших потерь, но ещё имеют надежду на прорыв
+
Окончательные характеристики камеры Galaxy S24 Ultra демонстрируют изменения, внесенные Samsung
2
Аналитик Антонов: рубль близок к перелому тренда и продолжит расти
1
ТГ-канал "Русская весна": Падение Авдеевки не за горами и ВСУ морально готовятся к этому
4
GTA 6 получит инновационную систему анимаций, затрагивающую весь игровой мир, в том числе NPC
1
Alan Wake 2 затмила Crysis и Cyberpunk 2077 — Radeon RX 580 выдает менее 1 FPS на минималках
15
ВС РФ уничтожили два танка Leopard и две БМП Bradley на запорожском направлении
+
Radeon RX 6600 XT — лидер среди новых видеокарт по соотношению цена / производительность
9
ЧВК Вагнер теперь официально является частью Росгвардии
4

Популярные статьи

Сколько будет стоить бензин на АЗС, если нефть будет бесплатной
7
Учимся выводить деньги с кошелька Steam
6
Собираем суперскоростной игровой ПК для реального энтузиаста – куда можно потратить 750 000р
22
Итоги гоночного уик-энда 28-29 октября
1
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
74
О том как депутат Гурулёв собрался "изолировать" 20% россиян
137
Собираем народный игровой ПК 2023 года за 40 тысяч рублей – вариант под апгрейд (Октябрь)
22
О прообразе американского самолёта-разведчика SR-71, спроектированный в СССР
3
Аномальная жара, вызванная глобальным потеплением, сделает Землю слишком жаркой для человека
16
Мои впечатления от посещения Fan Fest 23
9

Сейчас обсуждают

Truth Sееker
18:54
В основном, те страны в Европе, которые на данный момент пользуются российским газом, это путинферштееры
eXXpress: Если Украина перекроет вентиль с газом РФ, то Австрия лишится до 80% голубого топлива
Гвоздь
18:54
Семимесячный, а что случилось? Тебе подгузник поменяли?
Почему Иран не станет начинать войну с Израилем и США
Alex-IT
18:54
Интересный выбор, ограничения действительно разные бывают, поэтому и нет идеальных корпусов.
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Alex-IT
18:52
А какая схема правильная на ваш взгляд? Когда на вдув и выдув поровну вертушек?
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Alex-IT
18:50
Плюс информацию с жёсткого диска проще восстановить, чем с SSD.
Что нужно учитывать при выборе компьютерного корпуса
Михаил Авраменко
18:49
А как вручать их если будут постоянные перебои с электричеством?
Украина готовит запуск "смарт-мобилизации"
Truth Sееker
18:49
Украина. Волноваха. Русские оккупанты здесь не сидят «сложа руки». Они ищут и находят эффективные решения имущественных вопросов без бюрократии и судебных дрязг. На захваченных территориях много при...
В Волновахе в ДНР нашли тела 9 человек с огнестрельными ранениями в частном доме
Truth Sееker
18:48
Это хорошо или плохо?
Центробанк РФ: количество россиян с кредитами увеличилось на 2 миллиона
Truth Sееker
18:46
Вот тебе и "союзники"
Почему Иран не станет начинать войну с Израилем и США
Razg0n
18:45
А мог бы спокойно пахать за копейки на заводе.
Везучий майнер самостоятельно добыл 1 блок Биткоина и заработал 20 000 000 рублей
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем