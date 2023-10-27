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Покупка нового телефона может вызвать небольшой стресс, поскольку нам приходится переносить в новое устройство все фрагменты своей цифровой жизни, которые были сохранены на старом устройстве. Google предлагает в системе Android очень простые функции резервного копирования, но они не особо помогают, когда речь идет о личных файлах. Этот процесс станет намного проще на смартфонах Samsung, которые теперь получили доступ к безлимитному (но временному) облачному хранилищу при обновлении или ремонте телефона.
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На большинстве телефонов Android лучший способ сохранить все ваши данные — вручную сохранить их в таких сервисах, как Drive или Dropbox, или подключить старый телефон к новому во время первой настройки. Это не всегда осуществимо, особенно, если вы отдаете телефон в ремонт, поэтому Samsung представила временное облачное резервное копирование. Важно обратить внимание на слово “временное” в анонсе. Samsung позволит вам хранить на своих серверах столько данных, сколько вы захотите, но будет хранить их только в течение 30 дней.
Samsung сообщила, что безлимитная функция будет бесплатной на всех устройствах Galaxy начиная с оболочки One UI 6 и будет поддерживаться на всех более поздних версиях. Ограничений на объем данных, которые вы можете сохранить, нет, но размер отдельных файлов должен составлять 100 ГБ или меньше. У вас не будет возможности продлить доступность ваших резервных копий, поэтому ваши данные исчезнут через 30 дней, даже если вы их не успеете скачать. У Apple есть аналогичная функция на iCloud, которая длится 21 день, но вы можете немного продлить ее действие. Стоит отметить, что Samsung отправит вам электронное письмо с напоминанием за несколько дней до окончания услуги.
Эта функция даст фанатам Samsung немного больше гибкости при настройке новых телефонов. Обычно во время первой настройки необходимо переносить все личные данные, что занимает много времени и делает настройку нового телефона медленной. Благодаря резервному копированию в облаке вы можете загрузить все файлы, либо некоторую часть личных файлов или вообще ничего. В любой момент в течение 30-дневного периода вы можете получить данные из облака Samsung. Однако Samsung отмечает, что для загрузки заархивированных файлов необходимо использовать Wi-Fi. Предположительно, это ограничение было введено для того, чтобы успокоить операторов связи.
По словам представителей Samsung, функция временного облачного резервного копирования станет частью режима технического обслуживания (Maintenance Mode), который был добавлен в 2022 году для изолирования пользовательских данных, чтобы специалисты по ремонту не могли увидеть ваши личные файлы. Сначала она будет реализована на устройствах Galaxy S и Z в Южной Корее, а затем распространится на все современные устройства с пользовательским интерфейсом One UI.