Больше не нужно беспокоиться о том, все ли файлы сохранены.

Покупка нового телефона может вызвать небольшой стресс, поскольку нам приходится переносить в новое устройство все фрагменты своей цифровой жизни, которые были сохранены на старом устройстве. Google предлагает в системе Android очень простые функции резервного копирования, но они не особо помогают, когда речь идет о личных файлах. Этот процесс станет намного проще на смартфонах Samsung, которые теперь получили доступ к безлимитному (но временному) облачному хранилищу при обновлении или ремонте телефона.

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На большинстве телефонов Android лучший способ сохранить все ваши данные — вручную сохранить их в таких сервисах, как Drive или Dropbox, или подключить старый телефон к новому во время первой настройки. Это не всегда осуществимо, особенно, если вы отдаете телефон в ремонт, поэтому Samsung представила временное облачное резервное копирование. Важно обратить внимание на слово “временное” в анонсе. Samsung позволит вам хранить на своих серверах столько данных, сколько вы захотите, но будет хранить их только в течение 30 дней.

Samsung сообщила, что безлимитная функция будет бесплатной на всех устройствах Galaxy начиная с оболочки One UI 6 и будет поддерживаться на всех более поздних версиях. Ограничений на объем данных, которые вы можете сохранить, нет, но размер отдельных файлов должен составлять 100 ГБ или меньше. У вас не будет возможности продлить доступность ваших резервных копий, поэтому ваши данные исчезнут через 30 дней, даже если вы их не успеете скачать. У Apple есть аналогичная функция на iCloud, которая длится 21 день, но вы можете немного продлить ее действие. Стоит отметить, что Samsung отправит вам электронное письмо с напоминанием за несколько дней до окончания услуги.

Временное безлимитное резервное копирование в облаке. Источник: Samsung





Эта функция даст фанатам Samsung немного больше гибкости при настройке новых телефонов. Обычно во время первой настройки необходимо переносить все личные данные, что занимает много времени и делает настройку нового телефона медленной. Благодаря резервному копированию в облаке вы можете загрузить все файлы, либо некоторую часть личных файлов или вообще ничего. В любой момент в течение 30-дневного периода вы можете получить данные из облака Samsung. Однако Samsung отмечает, что для загрузки заархивированных файлов необходимо использовать Wi-Fi. Предположительно, это ограничение было введено для того, чтобы успокоить операторов связи.

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По словам представителей Samsung, функция временного облачного резервного копирования станет частью режима технического обслуживания (Maintenance Mode), который был добавлен в 2022 году для изолирования пользовательских данных, чтобы специалисты по ремонту не могли увидеть ваши личные файлы. Сначала она будет реализована на устройствах Galaxy S и Z в Южной Корее, а затем распространится на все современные устройства с пользовательским интерфейсом One UI.