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Fantoci
Генеральный директор Microsoft: Copilot заменит кнопку «Пуск» в новой Windows
Его заявление намекает на то, что искусственный интеллект будет играть центральную роль в Windows 12, которая появится, возможно, в 2024 году.

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Ни для кого не секрет, что искусственный интеллект сейчас является главным трендом в мире технологий, и каждый новый продукт, выходящий на рынок, посвящен его потенциальным возможностям. Компания Microsoft возлагает на этот феномен больше всего надежд. Недавно разработчики добавили своего ИИ-помощника Copilot в Windows 11 и в скором времени интегрируют его в популярный офисный пакет Office 365. В свете этих событий генеральный директор Microsoft недавно заявил, что Copilot — это не просто бесполезный инструмент, используемый для легкомысленных запросов, а центральный элемент системы Windows. Он настолько важен, что, по мнению директора, Copilot станет новой кнопкой "Пуск" для всех пользователей Windows.

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Генеральный директор Microsoft Сатья Наделла рассказал о потенциале Copilot на этой неделе во время презентации нового процессора Qualcomm Snapdragon Elite X SoC - ARM-чипа, разработанного для ноутбуков на Windows. Глава Qualcomm поддержал своего партнера и выразил надежду, что специализированное аппаратное обеспечение для искусственного интеллекта в процессорах Qualcomm будет способствовать разработке компьютеров с искусственным интеллектом. Также известно, что будущие процессоры Intel под кодовым названием Meteor Lake будут оснащены аппаратными средствами искусственного интеллекта, называемыми нейропроцессорами (Neural Processing Units, или NPU). Сатья Наделла заявил, что сочетание специализированного оборудования и Copilot-а позволит реализовать на персональных компьютерах новый пользовательский опыт, который, вероятно, станет фундаментом маркетинговой стратегии компании на ближайшие несколько лет.

Microsoft уже интегрировала своего ИИ-помощника Copilot в Bing, Edge и саму Windows 11.

Говоря конкретно о Copilot, Наделла сказал, что рассматривает его как новую кнопку «Пуск» для пользователей Windows. Он имеет в виду, что когда вы садитесь за компьютер, вы обычно используете кнопку «Пуск», чтобы начать компьютерный сеанс, но в будущем вместо этого вы сядете и откроете Copilot. Он сказал: «Я просто запускаю ИИ-помощника и сообщаю ему свое намерение, и он либо перенаправляет меня в приложение, либо запускает приложение в Copilot, так что это помогает мне учиться, задавать вопросы и создавать - и полностью меняет привычки пользователей». Эксперты прогнозируют, что компания может даже заменить кнопку «Пуск» на Copilot в Windows 12, что может не понравиться многим пользователям, как это произошло в Windows 11.

С одной стороны, можно предположить, что Наделла просто рекламирует новый продукт компании и что это просто фантазии. Ведь намного проще просто щелкнуть значок Word в меню «Пуск», а не вводить «Я хочу написать документ» или что-то в этом роде. Сейчас многие пользователи просто набирают «Word» в строке поиска или щелкают значок на панели задач. Но, возможно, в этом есть смысл, если мы садимся за компьютер, чтобы спланировать отпуск или что-то в этом роде. Конечно, будут моменты, когда Copilot может оказаться очень полезным благодаря своей привязке к электронной почте, анализу документов и многому другому.

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Однако трудно представить, что использование Copilot станет настолько повсеместным, что он полностью заменит кнопку «Пуск». Возможно, в будущем добавятся голосовые команды в Copilot и это намного упростит его использование. Тем не менее, мы пока не видели каких-либо новых революционных возможностей в ПК благодаря искусственному интеллекту, ведь все эти функции появятся с выходом чипов Intel Meteor Lake и Snapdragon Elite X. В ближайшем будущем мы будем освещать много новостей об искусственном интеллекте на системе Windows по мере появления новых функций, так что, возможно, наше мнение изменится. Эксперты прогнозируют, что Windows 12 будет в значительной степени сосредоточена на функциях искусственного интеллекта, и мы с нетерпением ждем возможности увидеть, какими они будут, поскольку ИИ, безусловно, обладает огромным потенциалом.

#microsoft #windows #искусственный интеллект #windows 12 #ai copilot
Источник: pcworld.com
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