Компания надеется, что новая программа "AI PC Acceleration" сделает новые ядра NPU полезными.

На компьютерном рынке уже не первый год присутствует аппаратное обеспечение, которое оптимизировано для работы с искусственным интеллектом, но лишь немногие приложения используют его преимущества. Intel надеется изменить эту ситуацию после выхода процессоров Meteor Lake. Помимо внедрения интеллектуальных возможностей искусственного интеллекта в свои новые процессоры, Intel будет работать с разработчиками по всему миру, чтобы обеспечить наличие аппаратных и программных продуктов, которые смогут использовать преимущества искусственного интеллекта в домашнем компьютере.

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Инициатива называется «AI PC Acceleration Program» (Программа ускорения ИИ для ПК). Цель Intel - организовать связь разработчиков искусственного интеллекта со своими инженерными группами. Компания надеется, что такая партнерская поддержка поможет сторонним разработчикам своевременно подготовить к выпуску свои инструменты для ускорения работы искусственного интеллекта и обеспечит полную поддержку нового процессора Intel для искусственного интеллекта. По словам Роберта Халлока, старшего директора по техническому маркетингу Intel, компания также поможет разработчикам связаться с OEM-производителями, которые смогут помочь в продвижении и распространении их продукции.

Это не просто фантазия — уже более 100 поставщиков программного обеспечения участвуют в программе «AI PC Acceleration Program». Компания видит будущее с более чем 100 миллионами компьютеров с искусственным интеллектом в 2025 году и надеется, что большая часть из них будет работать на новых чипах для ноутбуков "Core Ultra" со встроенными нейронными процессорами (NPU).

Среди первых партнеров Intel — компания Adobe, которая одна из первых начала использовать возможности генеративного искусственного интеллекта. Недавно компания представила инструмент Firefly AI в Photoshop, позволяющий дизайнерам настраивать изображения (или создавать совершенно новые), просто вводя текстовую подсказку. То, что Adobe добавила экспериментальную функцию в свой флагманский продукт, говорит об уверенности компании в будущем искусственного интеллекта, а помощь Intel поможет значительно улучшить возможности Firefly.

Особенности архитектуры Meteor Lake. Источник: Intel

Adobe и другие заинтересованные компании, такие как Audacity, CyberLink и Topaz Labs, получат доступ к инструментам искусственного интеллекта, ресурсам для дизайна, техническому консультированию, совместному маркетингу и многому другому, что поможет им в работе над искусственным интеллектом. Конечно, это также поможет Intel, если эти компании выведут на рынок продукты, оптимизированные для NPU Core Ultra. Это взаимовыгодное сотрудничество.

Intel также планирует использовать свой набор инструментов OpenVINO AI для повышения производительности процессоров. Впервые компания выпустила OpenVINO в 2018 году, но потребительское оборудование Intel оказалось далеко не идеальной платформой для экспериментов. OpenVINO работал с общими вычислительными ресурсами на старых системах, но добавление NPU в Meteor Lake может вдохнуть новую жизнь в набор инструментов. Сейчас доступна новая версия 2023 года, которую может скачать любой желающий.

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Эксперты считают, что Intel чему-то научилась, наблюдая за рынком мобильных чипсетов. Ускорители искусственного интеллекта уже несколько лет широко распространены в смартфонах, но практически ни одно установленное приложение или сервис не использует их преимущества. Чипы для ноутбуков Meteor Lake поступят в продажу в конце этого года. Если Intel добьется своей цели, вы сможете воспользоваться преимуществами ускорения искусственного интеллекта на аппаратном уровне. Ведь компании нужно что-то сделать, чтобы повысить падающие продажи процессоров.