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Fantoci
Nvidia готовит «Super»-версии своих видеокарт RTX 40 серии
Модели RTX 4070, 4070 Ti и 4080 будут улучшены.

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Когда Nvidia выпустила свои новые видеокарты 40-й серии в конце 2022 года и начале 2023 года, компания оставила заметные "пробелы" в своей линейке. Это проверенная годами стратегия, поскольку она позволяет Nvidia быстро реагировать на любые сюрпризы со стороны AMD. Согласно инсайдерской информации, директор компании NVIDIA Дженсен Хуанг собирается заполнить эти пробелы с помощью видеокарт "Super", чтобы противостоять новым видеокартам AMD 7000 серии и получить дополнительную прибыль от 40-й серии, которая очень плохо продается из-за высокой стоимости и небольшой прибавкой производительности по сравнению с предыдущей 30-й линейкой.

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По имеющимся данным пользователя Твиттера Hongxing2020, который, как утверждает Videocardz, имеет надежный послужной список, Nvidia готовит Super-версии трех видеокарт: RTX 4080, RTX 4070 и RTX 4070 Ti. Дженсен Хуанг стал известен на весь мир своей скупостью, когда оснастил свои новые видеокарты 40-й серии недостаточным количеством видеопамяти, поэтому решил исправить свою роковую ошибку и выпустить новые модели с большим количеством видеопамяти и более широкой шиной памяти. Этот шаг сделает их более конкурентоспособными по сравнению с предложениями AMD, а также заставит замолчать критиков, которые заявили, что директор Nvidia установил слишком высокую цену на видеокарты с недостаточным объемом видеопамяти и узкими шинами памяти.

Известно, что компания перешла от моделей Ti к версиям Super с появлением архитектуры Turing, а затем отказалась от этого бренда с выходом архитектуры Ampere и вернулась к моделям Ti. Однако теперь Nvidia снова вернет  версии Super, как и во времена Turing, и предложит обновленные видеокарты в середине своей линейки. Скорее всего, инженеры просто перепрофилируют некоторые дефектные кристаллы, которые опустятся вниз по линейке, поскольку 4090, 4080 и 4070 используют разные кристаллы - AD102, AD103 и AD104.

Вероятнее всего, RTX 4080 Super получит матрицу AD102, как это было в случае с Ampere. Это может позволить Nvidia увеличить разрядность шины памяти с 256 до 320 бит, которая имеется у RTX 3080. При этом объем видеопамяти может быть увеличен до 20 ГБ с 16 ГБ. К тому же, в середине 40-й линейки существует зияющая пропасть по количеству ядер CUDA, так что у Nvidia есть пространство для маневра.

RTX 4070 Ti Super звучит нелепо из-за использования двух приставок. Но поскольку эта видеокарта в настоящее время использует полный кристалл AD104, она, вероятно, также поднимется на один уровень выше кристалла AD103. Это позволит увеличить шину памяти со 192-битной до 256-битной, а объем памяти — с 12 ГБ до 16 ГБ. В ней используется 60 потоковых мультипроцессоров (SM), в то время как в 4080 их 76, так что здесь тоже есть некоторый простор.

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Что касается RTX 4070, то она использует урезанный кристалл AD104, но не может использовать полный чип, поскольку он уже существует в версии Ti. Тем не менее, разрыв в количестве SM-процессоров остается достаточно большим: видеокарта Ti предлагает 60, а 4070 - 46. Как отмечает Techpowerup, это позволит Nvidia позиционировать обычную 4070 ближе к ее брату Ti, которая в итоге будет лучше конкурировать с видеокартами RX 7800/7700 XT.

#nvidia #rtx 4080 #rtx 4070 #rtx 4070 ti
Источник: techpowerup.com
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