Данное заявление стало первым публичным осуждением Китая со стороны западных стран-партнеров, которые утверждают, что Китай ведет масштабные операции по хищению интеллектуальной собственности.

На этой неделе руководители разведывательных служб стран «Five Eyes» (Пяти глаз) - США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Великобритании - выступили с резким заявлением в адрес Китая в связи с широкомасштабной, по их мнению, многоплановой операцией по краже интеллектуальной собственности. Коллективное заявление западных стран стало первым случаем публичного осуждения Китая за его предполагаемые преступления, которые он категорически отрицает. Подобные действия лидеров «Пяти глаз» только усилят напряженность в отношениях между Китаем и другими западными странами, которые стремятся сдержать технологическое развитие Пекина, как в военных, так и в разведывательных направлениях.

реклама

В заявлении «Пяти глаз» говорится, что Китай ведет скоординированную кампанию по хищению интеллектуальной собственности, включающую хакерские атаки и шпионаж, сообщает Reuters. Западные страны сделали это заявление после встречи с ведущими компаниями Кремниевой долины, но названия компаний в отчете остались неназванными. В своем заявлении директор ФБР Кристофер Рэй заявил, что западные страны должны выступить публично, чтобы остановить то, что он назвал «беспрецедентной» кампанией Китая по краже наиболее сокровенных технологических секретов развитых стран.

США уже вынудили американских партнеров, таких как TSMC, остановить производство графических процессоров китайского производства, таких как Biren.

Кристофер Рэй также заявил: «Китай уже давно применяет весь арсенал шпионских методов одновременно: кибервзломы, операции с участием агентов и казалось бы, безобидные корпоративные инвестиции и сдел». «Каждая нить этой китайской паутины стала более наглой и опасной». Комментарии директора ФБР были поддержаны его австралийским коллегой, который заявил: «Китайское правительство занимается самой масштабной и изощренной кражей интеллектуальной собственности и опыта в истории человечества».

Месяц назад агентство Reuters сообщило о китайском академике, обучающемся в Австралии, который после посещения трех университетов подвергся обыску в своем жилом помещении, а его ноутбук был изъят сотрудниками службы безопасности. Хотя китайский гражданин является научным сотрудником в области международных отношений, его все равно депортировали в Китай, что обозначило новые проблемы безопасности для академического обмена между двумя странами и может быть частью описанной "Пятью глазами" кампании.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Китай, со своей стороны, отрицает эти обвинения и заявил, что это часть дезинформационной кампании, распространяемой Западом. «Мы решительно выступаем против необоснованных обвинений и клеветы в адрес Китая и надеемся, что соответствующие стороны смогут объективно и справедливо оценить развитие Китая». Об этом агентству Reuters сообщил представитель посольства Китая в Вашингтоне.