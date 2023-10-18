Project Silica - это новая технология долгосрочного хранения данных от Microsoft.

Поскольку хранение личных данных становится все более дешевым, у многих из нас накопились гигабайты (или даже терабайты) цифровой информации, которую необходимо хранить в безопасности. Независимо от того, храните ли вы свои данные локально или в облаке, срок службы носителя ограничен. Компания Microsoft работает над новой технологией хранения данных под названием Project Silica, которая сможет хранить данные практически вечно без какого-либо электричества. Вместо записи данных на магнитный носитель, она кодирует эти данные на листе стекла размером меньше, чем DVD.

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Инженер Microsoft Ант Роустрон сообщил, что надежное хранение данных в течение длительного времени - очень трудная задача. Жесткие диски могут прослужить в центре обработки данных пять лет (или меньше), прежде чем их потребуется заменить, а ленточные накопители, если повезет, могут прослужить вдвое дольше. Производство, питание и передача данных между дисками требуют времени, денег и ресурсов, которые можно было бы потратить с большей пользой в другом месте. Если бы только у нас был способ более надежно хранить данные. Это и есть проект Project Silica, который можно увидеть в действии в новом видеоролике, представленном ниже исследовательской группой Microsoft.

Команда инженеров разработала систему, которая записывает данные на листы стекла с помощью коротких лазерных импульсов. Лазер физически изменяет внутреннюю структуру стекла, поэтому даже царапины на поверхности не изменят код. Поскольку стекло является очень стабильным материалом, по оценкам инженеров, данные могут безопасно храниться в течение 10 000 лет и более. На одной пластине достаточно места для 1,75 миллиона музыкальных треков, что составляет около 7 ТБ общего объема памяти. Примечательно, что стеклянным пластинам не нужна энергия для выполнения своей работы. Вы просто складываете их на полку и читаете, когда это необходимо.

Ант Роустрон сообщила, что Project Silica разрабатывается с учетом возможностей облачных вычислений. В частности, технология похожа на форму холодного хранилища, в котором данные не доступны мгновенно - запись и считывание данных со стеклянных листов представляет собой многоступенчатый процесс. Все начинается с лаборатории записи, которая использует лазер для печати вокселей (3D-пикселей) внутри стекла. Каждый раз, когда вам нужно прочитать стеклянную пластинку, в дело вступает маленький робот, который взбирается по библиотечным стопкам и вытаскивает нужную. Лаборатория чтения использует микроскоп с компьютерным управлением для считывания вокселей с извлеченного стекла. Затем данные поступают в лабораторию декодирования, где искусственный интеллект Azure преобразует визуальные данные в пригодные для использования цифровые файлы. Это все еще исследовательский проект, и со временем все можно будет упростить, но основная концепция предполагает, что вам не нужен немедленный доступ к данным.

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Microsoft не единственная компания, которая разрабатывает новые формы хранения данных. Другая команда ученых предложила стеклянные носители данных еще более высокой плотности, а также появилась возможность хранения данных в ДНК. У Microsoft есть ресурсы, чтобы довести эту работу до конца, но эту технологию пока отложили на будущее. Команда инженеров сообщила, что Project Silica пройдет еще несколько стадий лабораторного тестирования, прежде чем будет готова к коммерциализации.