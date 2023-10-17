Судя по всему, в консоли большинство элементов управления будут заменены на верхние и нижние кнопки.

В понедельник фанаты Nintendo получили приятный сюрприз - был опубликован патент новой консоли. В заявке Патентного ведомства Японии, которую обнаружил GameRant, изображена новая консоль Switch, и судя по выложенным эскизам игровой приставки, далеко не всем геймерам понравится новое расположение кнопок.

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Патент на новое игровое устройство был подан в конце 2022 года, но опубликован только в этом месяце. Среди документации имеется четыре чертежа потенциального портативного устройства. На первом из них изображена уже знакомая всем конструкция консоли, за исключением нескольких ключевых деталей. Несмотря на то, что Switch оснащена двумя блоками управления из четырех кнопок, двумя джойстиками, кнопками +/-, кнопкой «Домой» и кнопкой «Снимок экрана», в новом запатентованном дизайне от большинства этих элементов отказались в пользу относительно гладкой поверхности. На передней панели устройства остался только один четырехкнопочный блок управления и один джойстик.

Чертеж, изображающий верхнюю часть новой запатентованной консоли Nintendo.

Другие элементы управления также изменены. В новом дизайне положение кнопки питания и регулировки громкости изменились, а кнопка создания скриншотов переместилась в нижнюю часть консоли. Порт зарядки USB-C также сдвинут в сторону. Консоль по-прежнему имеет разъем для наушников и слот для картриджей, что исключает любые опасения по поводу проводных наушников и физических носителей.

Чертеж, изображающий нижнюю часть новой запатентованной консоли Nintendo.

Но вот в чем дело: неясно, включает ли запатентованная конструкция съемные контроллеры (так называемые Joy-Cons), подразумевает ли она наличие съемных контроллеров или полностью отказывается от них. Эскизы, выложенные на GameRant, предполагают последнее, новая запатентованная консоль представляет собой устройство, похожее на Switch Lite, которое нельзя разобрать для игры на телевизоре.

Хотя, возможно, именно это и было задумано Nintendo в своем патенте, это также может быть и не так. На чертежах компании изображены очень плоские боковые стороны, похожие на то, как выглядит Switch, когда у нее отсоединены Joy-Cons. Это означает, что новый запатентованный дизайн может отличаться от Switch, поскольку консоль включает элементы управления, которые затем можно дополнить с помощью Joy-Cons или аналогичных съемных контроллеров.

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Разумеется, все это лишь предположения. Учитывая тот факт, что компании все время патентуют что-то новое, фактически не производя их, вполне возможно, что эта конкретная конструкция не станет «Switch 2», как многие из нас начали ее называть. Но поскольку консоль Switch приближается к своему седьмому дню рождения, то уже можно предположить, как будет выглядеть ее наследник о котором ходит так мало слухов.