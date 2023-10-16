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Fantoci
Intel официально представила процессоры Raptor Lake Refresh 14-го поколения
На этот раз компания также добавила в меню функцию "разгона с помощью искусственного интеллекта".

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Сегодня компания Intel официально представила обновленную линейку процессоров Raptor Lake Refresh. Несмотря на то, что большинство из них отличается лишь увеличенной максимальной тактовой частотой, компания назвала их процессорами 14-го поколения. Intel выпустит три обновленных чипа (в шести модификациях) 17 октября, почти через год после того, как компания впервые представила архитектуру Raptor Lake - 20 октября 2022 года. Таким образом, Intel получит второй шанс срубить деньжат на своих фанатах, поскольку эти чипы снова будут противостоять процессорам AMD серии 7000, но на этот раз они будут нацелены на чипы с V-Cache, которых не существовало на момент выхода Zen 4 в сентябре 2022 года.

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Процессоры Intel все также будут называться Core i9, i7 и i5, потому что новый брендинг начнется со следующей линейки чипов. Также сообщается, что каждый процессор будет выпущен как в вариантах K, так и KF. Версия K представляет собой чип со встроенной графикой UHD 770, тогда как версия KF не использует iGPU и из-за этого обычно стоит примерно на 20 долларов меньше. Технические характеристики финальных версий чипов соответствуют ранее представленным данным: чипы i9 и i5 получили только увеличение тактовой частоты в турборежиме, а i7 - дополнительные четыре E-ядра и больший объем кэш-памяти для повышения производительности в многопоточных задачах. Как и ожидалось, Core i9-14900K сразу же из коробки будет работать на частоте 6 ГГц, что делает его первым процессором Intel, который делает это без специального разгона.

Рекламный слайд Intel для 14900K показывает, что он не всегда превосходит чипы AMD V-Cache, но, как всегда, это зависит от рассматриваемой игры. 

Одной из новых функций, которую Intel делает эксклюзивной для 14-го поколения, является «разгон под управлением искусственного интеллекта», который доступен только в утилите eXtreme Tuning Utility, получившей название XTU. Компания заявляет, что XTU предложит разгон в один клик под управлением искусственного интеллекта, который будет держать вас за руку на протяжении всего процесса, поэтому никакого опыта не требуется. Однако на целевой странице этой функции написано: «Предлагается для процессоров 14900K/KF». Эксперты обратились к Intel, чтобы уточнить этот вопрос, и компания сообщила, что 14900K/KF будет единственным процессором, предлагающим эту функцию при запуске. Позже будет добавлена поддержка процессоров, находящихся дальше по стеку, что может означать только i5 и i7.

Что касается производительности, Intel обещает «до» 23% больше кадров в секунду в Starfield для 14900K по сравнению с Ryzen 9 7950X3D. Компания также ожидает новых мировых рекордов по разгону флагманского процессора, который всегда был сильной стороной Intel. В целом, учитывая мягкий разгон, примененный к этим процессорам, эксперты не ожидают большого прироста производительности, поскольку конфигурации ядер не изменились по сравнению с процессорами 13-го поколения, по крайней мере, для процессоров i9 и i5.

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Удивительно, но Intel сохранила те же цены на свои чипы 14-го поколения, что и ранее. Core i9-14900K/KF будет предлагаться по цене 589 и 564 доллара, а Core i7-14700K/KF — по цене 409 и 384 доллара. Core i5-14600K/KF среднего класса будет продаваться по цене 319 и 294 доллара, а все шесть вариантов поступят в розницу и в готовых сборках завтра, 17 октября. Все три версии представляют собой чипы мощностью 125 Вт, как и их предшественники, и поддерживают память DDR4 и DDR5, а также чипсеты 600-й и 700-й серий.

#intel #искусственный интеллект #core i9-14900k #intel raptor lake #intel raptor lake refresh #extreme tuning utility
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