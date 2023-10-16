Если бы не зоркий глаз одного из пользователей социальных сетей, их неожиданное достижение могло бы остаться незамеченным.

Британским астрономам удалось впервые в истории зафиксировать столкновение двух экзопланет и их последствия. При этом они даже не подозревали о своем открытии. Благодаря астроному-любителю, который случайно наткнулся на эти данные в социальных сетях, ученые теперь могут использовать свою уникальную запись для изучения экзопланет. Возможно, они даже получат важные сведения о двух злополучных экзопланетах и всей планетарной системы, которые находятся примерно в 1800 световых годах от Земли.

реклама

Все началось с наблюдения "ничем не выдающейся" звезды 2MASS J08152329-3859234. (Теперь, когда звезда стала такой известной, ее переименовали в ASASSN-21qj.) Исследовательские группы из Бристольского и Лейденского университета просматривали данные оптической и инфракрасной фотометрии этой звезды и ничего интересного не нашли. Немного позже они решили поделиться частью данных в социальных сетях. По данным Бристольского университета, неназванный «зоркий астроном-любитель» обнаружил сильные изменения в светимости звезды, а также заметил нетипичное инфракрасное усиление. Он поделился своими наблюдениями с астрономами, не подозревая, что тем самым дал старт двухлетним углубленным исследованиям.

Инфографика с подробным описанием столкновения и последующего появления облака обломков. Источник: Nature.

В статье, опубликованной в журнале Nature, объясняется причина необычного всплеска светимости звезды, похожей на Солнце. Согласно данным Глобальной сети телескопов обсерватории Лас-Кумбреса в Калифорнии (LCOGT) и Широкопольного инфракрасного зонда НАСА "WISE", на орбите звезды ASASSN-21qj произошло столкновение двух экзопланет. Эти «супер-Земли или мини-Нептуны» были достаточно велики, чтобы образовать горячий, сильно вытянутый остаток. Поскольку столкновение произошло относительно близко к ASASSN-21qj — на расстоянии от двух до 16 астрономических единиц — инфракрасное излучение от столкновения создавало впечатление, будто сама звезда стала на мгновение ярче.

Спустя время после столкновения астрономы наблюдали последующее потускнение. Это произошло из-за того, что обломки, образовавшиеся в результате столкновения, образовали большое "облако" и прошли перед ASASSN-21qj. Поскольку затмение длилось около 900 дней, команда считает, что орбита облака обломков как минимум такая же длинная. Они планируют продолжить изучение облака, хотя оно также может столкнуться с другими обломками, что приведет к внезапному или постепенному рассеиванию.

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Такой «неожиданный сюрприз» во время наблюдений поможет астрономам фиксировать похожие столкновения во всей Вселенной. Последствия столкновения экзопланет могут многое рассказать нам о нашей Луне, которая, как считают ученые, образовалась в результате столкновения с Землей, а также о том, как формируются новые небесные тела.