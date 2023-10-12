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Fantoci
НАСА показало образцы астероида Бенну, которые собрал космический аппарат OSIRIS-REx
Космическое агентство завершило первоначальный анализ образцов реголита с астероида Бенну возрастом 4,5 миллиарда лет.

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Астероиды с давних времен привлекали внимание ученых и астрономов. В честь этих космических камней слагались легенды и сказания, но за последние годы астрономы проделали огромную работу, что раскрыть секреты древних обитателей Вселенной. После того, как японское космическое агентство успешно посадило робота на космический камень и взяло небольшой образец породы, аппарат НАСА "OSIRIS-REx" доставил на Землю огромную партию астероидного реголита. В среду, спустя несколько недель после приземления космического аппарата на Землю, НАСА показало образцы реголита, собранного в ходе миссии. По данным космического агентства, астероид Бенну богат молекулами воды и углеродом, что может означать наличие на нем элементов, необходимых для существования жизни.

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Космический аппарат OSIRIS-REx был запущен семь лет назад и направился к околоземному астероиду 101955 Бенну. Этот космический камень представляет собой углеродистый астероид диаметром около 490 метров. Аппарат прибыл на орбиту Бенну в 2018 году, а в 2020 году спустился на его поверхность, чтобы зачерпнуть образцы. НАСА надеялось получить как минимум 60 грамм реголита, но получило гораздо больше.

Инженеры НАСА объяснили это тем, что механизм отбора проб на OSIRIS-REx сработал даже лучше, чем ожидала команда. После вскрытия специальной капсулы команда обнаружила большое количество пыли и гальки, разбросанных повсюду (изображение выше). Поэтому процесс изучения и каталогизации образцов занял так долго времени. На данный момент НАСА не располагает полной информацией о полезной нагрузке или что-то скрывает. Учитывая весь «дополнительный материал», который НАСА нашло внутри капсулы, его масса составила ближе к верхнему пределу в 2 килограмма, чем к минимальным 60 граммам.

После обнаружения спускаемого аппарата в пустыне штата Юта, НАСА отправило образцы в Космический центр имени Джонсона в Хьюстоне. Там ученые раскрыли контейнер в абсолютно чистой комнате, чтобы предотвратить загрязнение образцов. Тщательно извлекая каждую частичку астероида Бенну, команда провела предварительный анализ, включая электронную микроскопию, анализ химических элементов, дифракцию рентгеновских лучей и инфракрасные измерения.

Первые фотографии образцов, взятых на астероиде Бенну.

На основе полученных данных НАСА заявило, что внутреннее строение астероида Бенну весьма разнообразно, в нем в изобилии присутствуют углеродные соединения и вода, а также магнетит, который может катализировать органические реакции. Администратор НАСА Билл Нельсон заявил, что полученные образцы с астероида Бенну являются самыми крупными за всю историю изучения космоса. Они богаты углеродом и молекулами воды, поэтому подтверждают гипотезу о том, что на Земле возникла жизнь в результате столкновения с многочисленными астероидами. 

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Мы получим более подробную информацию об образце Бенну, когда НАСА запустит более тщательный процесс изучения образцов. Часть материалов будет передана в другие лаборатории НАСА, университеты и международным аэрокосмическим партнерам, таким как японская JAXA. Небольшие фрагменты образцов будут также переданы Смитсоновскому институту, Космическому центру в Хьюстоне и Университету Аризоны для публичного показа. Однако большая часть из них останется на складе. НАСА надеется сохранить 70% полученного материала, чтобы будущие поколения ученых могли проанализировать его с помощью более совершенных технологий, чем те, которыми мы располагаем сегодня.

#nasa #наса #osiris-rex #астероид бенну
Источник: nasa.gov
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