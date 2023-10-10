Новейший флагманский процессор Intel, вероятно, превзойдет своего конкурента AMD в играх, но ненамного.

На следующей неделе состоится презентация процессоров Intel 14-го поколения, а это значит, что мы находимся на финишной прямой, когда в социальных сетях начнут появляются скриншоты с результатами внутреннего тестирования флагманского процессора Core i9-14900K. Первый такой скриншот появился в Японии и демонстрирует результаты процессора Intel в играх в разрешении 1080p по сравнению с флагманским процессором AMD Ryzen 9 7950X3D. Судя по выложенному изображению, между двумя компаниями вновь будет напряженная борьба, по крайней мере, за право похвастаться своей высокой производительностью в играх.

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На инсайдерском скриншоте можно увидеть, как Core i9-14900K противостоит топовому процессору с V-Cache от AMD в 25 играх. Очевидно, что флагманские процессоры двух компаний постоянно соревнуются за звание "самого быстрого игрового процессора в мире", хотя оба чипа являются неудачным выбором для чисто игровой сборки из-за их высокой стоимости и ограниченных преимуществ в играх по сравнению с гораздо более доступными чипами. Тем не менее, этот скриншот поступил от известного инсайдера аппаратного обеспечения HXL в Твиттере, и это наш первый взгляд на результаты собственных испытаний Intel в сравнении с AMD.

Как всегда, выбор «лучшего» процессора для игр зависит от того, в какие игры вы играете.

В целом на скриншоте показано, что Intel имеет преимущество над процессором Ryzen 9 в 15 из 25 игр, а AMD имеет небольшое преимущество в девяти играх. Согласно переводу от редакторов сайта Videocardz, только в одной игре - Company of Heroes 3, показали одинаковый результат. Если сложить и усреднить все результаты, то окажется, что флагманский процессор Intel всего на 2% быстрее своего главного конкурента во всех играх. Это соответствует предыдущей утечке от MSI, которая сообщала о повышении производительности процессоров Intel 14-го поколения на 3% по сравнению с процессорами 13-го поколения. У большинства этих чипов максимальная тактовая частота в турбо-режиме увеличена всего на 200 МГц, поэтому разница в производительности ожидаема и не особо впечатляющая.

Наиболее заметной победой Intel на скриншоте является то, что ее процессор на 23% быстрее, чем Ryzen 9 в игре Starfield, спонсируемой AMD. Однако это тесты в разрешении 1080p, которые по сути не раскрывают полностью процессоры. Никто из тех, кто покупает эти процессоры за 600 долларов, не играет в игры с таким разрешением, а когда разрешение увеличивается, графический процессор становится более значимым фактором общей производительности.

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Тем не менее, похоже, что Intel снова не сможет нанести нокаутирующий удар по AMD, а это означает, что обе компании останутся в патовой ситуации в борьбе за звание «лучшего игрового процессора для ПК» в 2024 году. Согласно полученным данным, в некоторых играх процессор AMD все еще быстрее, так что пока ни одна из компаний не сможет разбить другую в дребезги по всем параметрам, вопрос будет оставаться открытым. Ожидается, что Intel официально представит семейство процессоров 14-го поколения на следующей неделе, 17 октября.