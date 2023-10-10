Рекламный плакат второго сезона шоу, похоже, содержит фон, созданный искусственным интеллектом.

Второй сезон диснеевского сериала «Локи» вызвал большой переполох в социальных сетях, нашлись внимательные зрители, которые остались недовольны новым постером. Во вторник несколько пользователей Твиттера/X заметили, что на последнем рекламном постере сериала в качестве фона используются объекты, сгенерированные искусственным интеллектом, что вызвало неодобрение со стороны профессиональных дизайнеров и привлекло общественное внимание к проблеме распространения искусственного интеллекта. Люди начали реально бояться, что ИИ в скором времени заменит даже профессионалов.

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Автор и иллюстратор Катрия Раден была одной из первых, кто обратил внимание на подозрительный фон постера. Как она отмечает в своем посте в Твиттере, спиральные часы позади фигуры Локи украшены «бессмысленными закорючками», которые часто оставляют после себя генераторы изображений, созданные искусственным интеллектом. Отдельные фрагменты изображения выглядят изогнутыми или размытыми, что вряд ли было бы приемлемо для человека-художника, особенно когда конечный результат должен увидеть массовый зритель Disney.

Раден отметила, что фон, судя по всему, был создан на ресурсе Shutterstock под названием «Сюрреалистическая бесконечная спираль времени, космический антиквариат». По словам другого пользователя Твиттера, под ником Angel, который скачал это изображение и прогнал его через несколько ИИ-проверщиков, само изображение, видимо, сгенерировано искусственным интеллектом. Это не только подтверждает критику зрителей о том, что ИИ-генераторы изображений просто повторяют свое собственное некачественное и не подпадающее под авторское право изображение, но и выявляет возможное нарушение правил для авторов Shutterstock. Платформа позволяет создавать контент, созданный искусственным интеллектом, только в том случае, если он создан с помощью собственного генератора изображений; даже в этом случае этот контент должен быть помечен как созданный искусственным интеллектом.

Использование генеративного искусственного интеллекта для создания популярного телевизионного постера вызывает особую тревогу в свете недавних забастовок голливудских писателей и актеров. Хотя графические дизайнеры и иллюстраторы не участвуют ни в одном из этих движений, желание студий дополнить или даже заменить работу людей искусственным интеллектом стало основным мотиватором обоих забастовок. Можно было бы надеяться, что такие крупные компании, как Дисней, не захотят беспокоить еще одну категорию профессионалов, развешивая перед их лицами подобный плакат, особенно когда так много художников считают генеративный ИИ недостойным для создания контента.

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«Многие трудолюбивые художники зарабатывали на жизнь, лицензируя фотографии и иллюстрации на сайтах по продаже изображений », — пишет Раден. «Мне больно видеть, как появляется все больше контента, от которых я бы в другой ситуации получила удовольствие и была в восторге... если бы они не использовали технологию, которая просто копирует небольшие фрагменты из лицензированных изображений, чтобы не нарушать авторское право».