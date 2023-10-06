Агентство установило партнерские отношения с техасской компанией, занимающейся 3D-печатью домов на Земле.

Прошло 50 лет с тех пор, как человечество впервые ступило на поверхность Луны, но в последние годы научный интерес к спутнику Земли вернулся и многие страны планируют построить там свои космические базы. В настоящее время реализуется программа НАСА "Артемида", целью которой является высадка экипажа на поверхность Луны примерно в 2025 году. И в отличие от прошлого раза, НАСА планирует остаться на Луне в долгосрочной перспективе, имея планы по строительству космической станции и проведению космических миссий. Агентство также раскрыло планы по строительству лунных домов, для реализации которых оно заключило партнерство с компанией Icon. Если все пойдет по плану, то уже через 20 лет люди смогут жить в лунных домах.

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План называется «Project Olympus», и его реализация может начаться уже к 2040 году. Icon сейчас работает над технологией, которая в конечном итоге поможет в строительстве лунных домов (которые могут быть похожи на представленный выше концепт). Компания использует 3D-принтеры для строительства домов на Земле, которые экологичнее и главное строятся намного быстрее, чем традиционным методом. Как ранее предполагало НАСА, новая технология строительства под названием ISRU (in-situ resource utilization) может стать идеальным вариантом использования ресурсов на Луне. Она позволяет использовать материалы в месте назначения, а не доставлять их с Земли.

Первым шагом НАСА будет отправка на Луну огромного 3D-принтера. Принтеры Icon доказали свою эффективность на Земле, но ведь в космосе все намного сложнее. Большая часть космического оборудования спроектирована с нуля так, чтобы быть устойчивой к радиации и экстремальным температурам. В начале следующего года НАСА сбросит принтер Icon в специальную испытательную камеру Центра космических полетов Маршалла, об этом сообщил The New York Times. Там принтер подвергнется интенсивному излучению и вакууму, которые он испытал бы на Луне.

НАСА начало сотрудничество с компанией Icon в 2020 году, выделив средства на исследование печати зданий за пределами низкой околоземной орбиты. В 2022 году НАСА объявило о контракте на 60 миллионов долларов на систему космического строительства, которая могла бы строить жилые дома и посадочные площадки для ракет. Включение гражданского жилья в проект "Олимп" является новым этапом в постоянно расширяющихся лунных планах НАСА.

Концепция лунного 3D-принтера от компании Icon.

Компания Icon надеется использовать лунный грунт в качестве основы для 3D-печати, однако неясно, насколько долговечным будет такой материал. Пыль на Луне чрезвычайно абразивна, и есть опасения, что строительные материалы могут повредить 3D-принтер и другое оборудование. Вот почему НАСА так рано начало финансировать эти исследования. Имея почти два десятилетия времени на подготовку миссии, НАСА считает, что успеет отработать все нюансы примерно к 2040 году.

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Перед тем, как НАСА начнет строить первый стартовый дом на Луне, пройдет серия лунных испытаний, но это произойдет после того, как программа «Артемида» успешно выполнит все задачи. На данный момент НАСА запустило программу Артемида I - беспилотный облет Луны и первое испытание системы космического запуска. «Артемида II» совершит облет с экипажем уже в следующем году, а за ним последует первая пилотируемая посадка «Артемида III». Через некоторое время после этого агентству придется построить на поверхности Луны посадочные площадки, где сможет приземлиться такое оборудование, как 3D-принтеры. Вполне возможно, что корабль SpaceX Starship, который все еще находится в разработке, сможет доставить необходимое оборудование на Луну.