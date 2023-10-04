Фундаментальная ароматическая молекула, которая называется азулен, нарушает фотохимическое правило, известное как правило Каши.

Ученые совершили важное открытие, которое открывает путь к созданию безграничной энергии. Согласно новому исследованию, опубликованному в журнале American Chemical Society, ученые сейчас пристально изучают молекулу, известную как азулен, которая излучает синий свет и, похоже, нарушает фундаментальные правила фотохимии.

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Команда ученых надеется, что разгадав тайну того, как азулен и другие подобные ей молекулы преобразуют энергию с помощью флуоресценции, они смогут создать свои собственные молекулы для более эффективного превращения фотонов Солнца в электричество и, таким образом, создать более чистую энергию.

Такая идея возникла в головах ученых в результате общих усилий по повышению эффективности солнечных элементов. Если обратиться к истории создания солнечных панелей, то первый солнечный элемент, созданный в 1883 году, мог преобразовывать в электричество менее одного процента фотонов Солнца. Однако это был лишь первый маленький шаг на пути к созданию безграничной энергии.

Новые солнечные батареи, работающие в темноте.

В настоящее время солнечные батареи претерпели ряд существенных модернизаций и изменений. Хотя мы еще не достигли уровня, позволяющего генерировать безграничную энергию, у нас есть солнечные элементы, способные превращать в электричество почти 50% фотонов Солнца, и даже солнечные панели, генерирующие электричество в темноте.

Исследователи надеются, что разгадают тайну того, как молекула, подобная азулену, противоречит фотохимической теории, известной как правило Каши. Это правило, по сути, помогает объяснить, как молекулы излучают свет в различных состояниях. Однако, в отличие от других молекул, азулен, похоже, не следует правилу Каши.

«Это основано на ароматичности и антиароматичности этой молекулы в разных возбужденных состояниях», — сообщил в заявлении для прессы ведущий автор исследования Томаш Сланина. «Мы можем рассматривать ароматичность как своего рода внутреннюю стабилизацию молекулы. Когда молекула ароматична, она счастлива, она стабильна. Когда же она антиароматична, она изо всех сил пытается как-то выйти из этого состояния».

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Однако азулен же стабилен в основном состоянии, но нестабилен (антиароматичен) в первом возбужденном состоянии. Это интересное открытие может помочь ученым совершить прорыв в поисках безграничной энергии. Однако как именно будет выглядеть эта безграничная энергия, до сих пор неясно. Ученые продолжат испытания, чтобы выяснить как воспользоваться необычными свойствами азулена.