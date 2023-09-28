При такой тактовой частоте он на 20% быстрее своего предшественника.

Мы пока не располагаем подробной информацией о предстоящей линейке процессоров Intel Raptor Lake Refresh, но одно уже известно точно: Core i7 14700K будет единственным процессором в линейке, который получит больше всего E-ядер для повышения производительности в многопоточных задачах. Ожидается, что остальные модели получат лишь прирост в 200 МГц в турбо-режиме, что даст всей линейке примерно 3% прироста производительности, по крайней мере, по данным MSI. Однако, поскольку K-серия разблокирована, можно добиться еще большей производительности, чем Intel предлагает «из коробки».

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В базе данных бенчмарка Geekbench появился разогнанный Core i7-14700K, работающий на частоте 6 ГГц, что соответствует частоте разогнанного флагманского Core i9-14900K. Как отмечает Wccftech, эти частоты позволяют ему обойти Core i9-13900K на 10% в одноядерном тесте и на 20% в многоядерном, что является существенным достижением для «модернизированных» процессоров Raptor Lake. Как мы сообщали ранее, 14700K переходит от конфигурации 8+8 к схеме 8+12, при этом добавляются четыре новых Е-ядра, а также дополнительные 200 МГц в режиме турбо-буста. Таким образом, максимальная тактовая частота 14700K увеличится с 5,4 ГГц до 5,6 ГГц, но данный тест показывает, что еще есть некоторый запас для разгона.

Помимо дополнительных E-ядер, 14700K также получил 3 МБ нового "интеллектуального кэша". Источник: Geekbench

Конечно, возникает вопрос, использовал ли этот оверклокер стандартный кулер для достижения этого результата или что-то экзотическое. Если это последний вариант, то это несколько снижает наш энтузиазм, так как большинство пользователей не будут заморачиваться с охлаждением. Если этот чип сможет стабильно работать на частоте 6 ГГц со стандартным водоблоком или мощным воздушным кулером, он станет идеальным чипом для тех, кто хочет иметь в своем компьютере самый мощный процессор без использования азота. К тому же, по сообщениям инсайдеров, его цена составит около 400 долларов, но при условии, что Intel все таки не решится повысить цены на эти чипы на 15%. Тем не менее, 6 ГГц - это уровень 13900KS, который стоит 729 долларов, так что даже 450 долларов является выгодной ценой.

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В настоящее время Core i7-14700K выглядит так, будто это будет единственный интересный процессор в линейке Raptor Lake Refresh из-за его дополнительных E-ядер. Возможно эксперты изменят свое мнение, когда официально выйдет вся новая линейка через несколько недель, так как Intel, по слухам, планирует представить до 26 "обновленных" процессоров.