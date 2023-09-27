Многие владельцы iPhone 15 сообщают, что устройство слишком горячее, чтобы держать его без чехла.

Новый iPhone 15 от Apple получился очень горячим — в прямом и переносном смысле этого слова. Многие пользователи сообщают, что во время использования устройство становится слишком горячим для комфортной работы с ним, из-за чего им приходится ложить телефон на стол или надевать чехол, который в противном случае они бы не использовали. Проблема затрагивает все четыре модели линейки iPhone 15: стандартный 15, 15 Plus, 15 Pro и 15 Pro Max.

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На форуме Reddit, посвященном iPhone, сейчас появилось много постов пользователей о перегреве их устройств. В одном из таких постов пользователь /u/refused9150 рассказал, что его iPhone 15 Pro Max нагрелся до 108 градусов по Фаренгейту (43 градуса по Цельсию) во время пятиминутного телефонного разговора. «Он становится настолько горячим, что я боюсь к нему прикоснуться, а в кармане он обжигает ногу», — написали он. В комментариях к аналогичному посту пользователь /u/bwilliamsiu сообщил, что его iPhone 15 Pro так сильно нагрелся от запущенных приложений Spotify и iMessage, что он не мог пользоваться телефоном без чехла. Некоторые пользователи уже начали искать охлаждающие чехлы для своих новых смартфонов, несмотря на то, что такие аксессуары редко бывают эффективными (а если и бывают, то обещают снижение температуры лишь на один-два градуса).

Ян Зельбо, 3D-художник из 9to5 Mac, написал в воскресенье на сайте X (Твиттер), что его iPhone 15 Pro Max "настолько горячий, чтобы до него невозможно дотронуться во время быстрой зарядки". В сообщении, которое набрало более 614 000 просмотров, он объяснил, что устройство значительно остыло после зарядки до 70% емкости батареи, но по-прежнему было довольно горячим.

Корейский YouTube-канал BullsLab использовал инфракрасную камеру прямого обзора (FLIR) для проверки температуры моделей 15 Plus и 15 Pro Max в свое последнем видеоролике. Температура колебалась между 42,8 и 46,7 градусами по Цельсию, или от 109 до 116 градусов по Фаренгейту. Несмотря на то, что авторы канала проводили довольно сложные тесты на устройствах, тот факт, что новые iPhone достигают такой высокой температуры, вызывает тревогу. Известно, что iPhone сильно нагреваются во время первой настройки телефона из-за интенсивного процесса резервного копирования и переустановки приложений. Но смартфоны не рассчитана на то, чтобы поддерживать такую высокую температуру постоянно, и уж точно они не должны нагреваться до такой степени, что их невозможно держать в руках.

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Сообщения о перегреве iPhone 15 особенно тревожны на фоне жалоб на хрупкость корпуса. Из-за перехода Apple на титан, iPhone в этом году менее устойчив к переломам и изгибам по сравнению с предыдущими моделями, поэтому некоторые пользователи начали беспокоиться, что даже несильные падения или сидение на телефоне могут привести к поломкам, которых можно было бы избежать.