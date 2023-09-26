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Fantoci
Индийский посадочный модуль и луноход не смогли проснуться после долгой лунной ночи
Космический аппарат "Чандраян-3" уже вошел в историю, но всякая надежда на продление миссии быстро угасает.

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Индия стала четвертой страной, которая успешно посадила свой космический корабль на Луну. Технически космическая миссия «Чандраян-3» все еще продолжается, но ее дни, возможно, сочтены. После нескольких недель ожидания окончания лунной ночи, Индийская организация космических исследований (ISRO) сообщила, что посадочный модуль этой миссии «Викрам» и марсоход «Прагьян» так и не вышли на связь.

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Космический аппарат "Чандраян-3" прибыл на орбиту Луны в июле этого года вместе с российским космическим аппаратом "Луна-25". Эти беспилотные аппараты претендовали на то, чтобы первыми приземлиться в южной полярной области Луны - районе, куда НАСА надеется отправить астронавтов в ближайшие годы. Российская автоматическая станция должна была приземлиться первой, но вместо этого из-за системной ошибки аппарат разбился. В результате Индия получила возможность совершить посадку в удобное для себя время, что и было сделано 23 августа.

По словам команды «Чандраян-3», они попытались связаться с посадочным модулем и марсоходом, когда на лунной поверхности вновь засияло солнце. Однако никаких сигналов с поверхности получено не было. Вполне возможно, что «Викрам» (изображение выше) и «Прагьян» окончательно вышли из строя после нескольких недель пребывания в холодных ночных условиях. Однако индийская ISRO не теряет надежды. Даже если батареи разряжены, оборудование может все еще быть исправным. Если дать роботам некоторое время понежиться под лучами, они вероятно смогут вернуться в строй.

Луноход «Прагьян» выполнил все свои задачи, но Индийская организация космических исследований надеется, что он сможет поработать сверхурочно на Луне.

Это была вторая попытка Индии использовать свое отечественное оборудование на Луне. Миссия «Чандраян-2» в 2019 году имела на борту идентичный посадочный модуль и вездеход, но они разбились после выхода на орбиту (да, такое случается часто). Новые «Викрам» и «Прагьян» проработали несколько недель после приземления в августе, но в начале сентября ISRO объявило, что перевело их в спящий режим для подготовки к лунной ночи. Для справки, это роботы, которые работают на солнечной энергии, поэтому многонедельная ночь привела к истощению их энергии. ISRO надеялась, что сможет вывести посадочный модуль и марсоход из спячки с наступлением лунного дня, но пока все складывается иначе.

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Даже если мы больше никогда не услышим от них ни звука, «Чандраян-3» войдет в историю как огромный успех космической программы Индии. В целом для индийской ISRO все прошло успешно, «Чандраян-3» успешно приземлился после того, как "Луна-25" разбилась об поверхность спутника Земли. Кроме того, в ходе полета были получены важные данные о южных широтах Луны, которые свидетельствуют о вероятном наличии воды в лунном грунте. НАСА надеется высадить астронавтов в этом районе, поскольку считается, что постоянно затененные кратеры содержат большие залежи льда. Это очень полезный ресурс, который можно превратить в топливо, кислород и питьевую воду. Без сомнения, «Чандраян-3» — это только начало вклада Индии в исследование Луны.

#космос #луна #земля #чандраян-3 #isro #викрам #индийская организация космических исследований #прагьян
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