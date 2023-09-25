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Fantoci
Unity приносит извинения разработчикам и меняет тарифы за использование игрового движка
Компания Unity подверглась резкой критике две недели назад, после того, как объявила о введении новых комиссионных сборов за использование своего движка, но вовремя осознала свою ошибку и теперь приносит извинения.

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Если вы не являетесь разработчиком игр, то скорее всего, никогда не интересовались игровым движком Unity, за исключением тех моментов, когда видели заставку с их логотипом при запуске игры. Однако две недели назад эта ранее уважаемая компания навлекла на себя гнев всего игрового сообщества, объявив о введении новых комиссионных сборов за каждую установку игры для разработчиков. Реакция разработчиков игр была быстрой и резкой, но теперь Unity пошла на попятную, опубликовав на своем сайте извинения и новую ценовую политику.

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По словам Марка Уиттена из Unity, компания допустила серьезную ошибку, не прислушавшись к мнению разработчиков при разработке новой политики взимания платы за использование движка. Далее в заявлении поясняется, что Unity пересмотрела предстоящую плату и решила освободить от нее большее количество разработчиков и гарантировала тем, кто уже платит за использование движка, что новая цена не будет слишком высокая. Уиттен также провел прямую трансляцию во время которой отвечал на важные и острые вопросы, где подробно рассказал о планах компании и новой ценовой политике.

Согласно новому плану Unity, разработчики, использующие бесплатную версию движка Unity Personal, не будут ничего платить. Начинающие разработчики и даже опытные смогут продолжать использовать бесплатную версию движка, пока не заработают 200 000 долларов, что вдвое превышает предыдущую сумму. Им также не придется включать заставку Unity при запуске. Для игр, созданных с использованием Unity Pro и Unity Enterprise, по-прежнему будет взиматься плата за каждую установленную игру, но это коснется только тех игр, которые заработали не менее 1 миллиона долларов за предыдущие 12 месяцев.


Плата ни в коем случае не будет применяться к текущей версии Unity. Разработчики, которые уже выпустили игры, могут продолжать работу в обычном режиме, если не решат перейти на следующую версию Unity, которая выйдет в 2024 году.

Есть и еще одно важное изменение: разработчики, которые перейдут на новую структуру оплаты, смогут выбрать один из двух вариантов оплаты - либо в виде фиксированной доли дохода, либо в виде платы за каждого пользователя, основанной на ежемесячных показателях использования. Доля от дохода будет зафиксирована на уровне 2,5%, а оба варианта расчета будут основываться на самостоятельной отчетности разработчиков. Таким образом, технически вы можете обманывать Unity, но компания будет выставлять счет в зависимости от того, какой способ окажется дешевле. Unity также обещает заранее четко информировать об условиях каждой версии редактора Unity.

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Ранее Unity планировала взимать фиксированную плату за большинство игр на основе количества установок, независимо от того, были ли эти установки связаны с продажами. Таким образом, игры со скидками, подаренные от разработчиков, а также пиратство оказывали бы реальное денежное воздействие на разработчика. Большинство разработчиков не согласились с резким изменением цен и пообещали отказаться от использования Unity. Но даже с учетом изменений некоторые из них, вероятно, все равно будут искать другие пути для своих будущих проектов. У начинающих разработчиков все равно не такой уж и большой выбор среди игровых движков и скорее всего они будут использовать Unity, но доверие у опытных разработчиков восстановить будет непросто из-за неудачной первой попытки.

#unity #unity personal
Источник: blog.unity.com
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